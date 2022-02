Wyższe pensje dla żołnierzy

Prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie zwiększające wskaźnik kwoty bazowej, według której obliczane jest wojskowe wynagrodzenie. Wzrośnie on z 3,81 do 4,23. Oznacza to średnią podwyżkę o 677 zł brutto dla żołnierza, dzięki czemu wojskowe uposażenie wyniesie średnio 6830 zł brutto. O szczegółowym podziale pieniędzy zdecyduje teraz minister obrony Mariusz Błaszczak.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP podpisał właśnie w tej sprawie odpowiednie rozporządzenie. Zgodnie z jego założeniami wskaźnik został podniesiony do 4,23. Oznacza to, że żołnierze zawodowi otrzymają średnio o 677 zł brutto więcej, a średnia pensja wzrośnie do 6830 zł brutto. – Dla wojskowego środowiska to bardzo dobra wiadomość. Teraz jest czas, by pochylić się nad siatką płac. Decyzja o szczegółowym podziale pieniędzy należy do ministra obrony narodowej – przyznaje płk Krzysztof Jewgiejuk, przewodniczący Prezydium Organów Przedstawicielskich i Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP. Szef MON-u może przyznać podwyżki kwotowo, czyli tyle samo każdemu lub procentowo – w zależności od stopnia, korpusu itd. Bardziej prawdopodobne wydaje się to pierwsze rozwiązanie, które reprezentanci prezydium rekomendowali już ministrowi. Argumentowali oni, że takie podwyżki były bardziej sprawiedliwe, ponieważ „negatywne skutki inflacji dotykają wszystkich tak samo”.

Dokładne kwoty podwyżek mają zostać lada chwila określone w rozporządzeniu MON-u dotyczącym stawek uposażeń zasadniczych kadry zawodowej. A pieniądze mają być wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 roku.

Wynagrodzenia zasadnicze żołnierzy zawodowych zależą m.in. od stopnia wojskowego i zajmowanego stanowiska. Szeregowi zawodowi zarabiają ok. 4110 zł brutto, starsi chorążowie 5430 zł, kapitanowie nieco ponad 6100 zł, a pułkownicy (grupa A) 7320 zł brutto. Są to kwoty tzw. uposażenia zasadniczego, poza nim żołnierze zawodowi mogą też liczyć na szereg innych świadczeń i dodatków. To np. nagrody uznaniowe, dodatki za rozłąkę, dodatki specjalne i służbowe.

Ostatni raz żołnierze otrzymali podwyżki w styczniu 2020 roku. Wtedy wzrósł zarówno wskaźnik kwoty bazowej z 3,63 do 3,81, jak i sama kwota bazowa – z 1523,29 do 1614,69 zł brutto. Średnie wynagrodzenie zasadnicze kadry zawodowej wyniosło wówczas 6154 zł.