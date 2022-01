Jezioro Rakowe podwodną areną nurków

Na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie systematycznie od kilku lat odbywają się letnie i zimowe szkolenia wojskowych nurków. To właśnie wojska inżynieryjne zabezpieczają inne rodzaje wojsk, dlatego m.in. szkolenie wojskowych nurków jest tak niezbędne. W tym roku od 17 do 28 stycznia z wykorzystaniem akwenu Rakowe na ośrodku szkolenia nurków swoje umiejętności doskonalą żołnierze z zachodniej części kraju. Na tegoroczne zgrupowanie przybyło blisko 40 żołnierzy, m.in. z 5 pułku inżynieryjnego ze Szczecina, 2 batalionu saperów ze Stargardu, 4 batalionu inżynieryjnego z Głogowa, 1 pułku saperów z Brzegu oraz 5 batalionu saperów z Krosna Odrzańskiego.

Podczas szkolenia żołnierze nabywają poprawnych nawyków, doskonalą techniki nurkowania oraz uczą się samokontroli. Każdy dzień rozpoczyna się od treningu w komorze dekompresyjnej, której zadaniem jest sprawdzenie i podwyższenie kondycji psychofizycznej każdego z uczestników zgrupowania. Tzw. sercówka wytwarza realne panujące na danej głębokości ciśnienie. Woda nie jest naturalnym środowiskiem człowieka dlatego potrzeba czasu, aby organizm mógł się przyzwyczaić do prawidłowego funkcjonowania w warunkach zmiennego ciśnienia.

Kolejnym etapem szkolenia jest realizacja konkretnego tematu na dany dzień. Przed zejściem pod wodę, każde zagadnienie szkoleniowe jest szczegółowo omawiane, aby nikt z uczestników zgrupowania nie miał żadnych wątpliwości. Warto podkreślić, iż wszyscy biorący udział w szkoleniu posiadają minimum kurs nurka młodszego (jest on warunkiem dopuszczenia żołnierzy do zgrupowania). To właśnie jezioro Rakowe znajdujące się na wędrzyńskim poligonie posiada ogromny wachlarz możliwości szkoleniowych. Na dnie akwenu zatopiony jest wrak samochodu czy platforma z torem do ćwiczeń, dzięki którym wojskowi nurkowie doskonalą swoje inżynieryjne umiejętności.

Zimowe szkolenie potrwa do 28 stycznia, natomiast już w połowie roku odbędzie się kolejna edycja zgrupowania nurków na OSPWL Wędrzyn.

Tekst: por. Anna Dominiak