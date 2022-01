Kolejna, 12. edycja gali MMA Armia Fight Night

Pierwszym nazwiskiem zasilającym kartę walk dwunastej edycji gali AFN jest pewny siebie, młody, gniewny, przy czym niezwykle mocno zdeterminowany – reprezentant Zenith Fit Fabric Łódź - Jan Ciepłowski! W swoim zawodowym debiucie w maju 2021 na AFN Special Edition po walce na pełnym dystansie pokonał Kamila Korzeniowskiego, a pół roku później już w drugiej minucie pierwszej rundy starcia jego wyższość musiał uznać kapral Jansug Gogia. Zawodnik niesiony niesamowitym wsparciem kibiców trenuje pod okiem Kamila Wilka, a także razem z braćmi Kopera (Bartłomiej i Łukasz). W trakcie przygotowań do AFN z numerem 12 poszerza swoje treningowe horyzonty na macie w Mighty Bulls Gdynia, a także regularnie odwiedza Warszawskie Centrum Atletyki, gdzie konfrontuje swoje umiejętności na mocnych sparingach z bardzo dobrymi zawodnikami.

Już 26 lutego w Gliwicach Jan Ciepłowski powalczy o trzecie zawodowe zwycięstwo. To już 12. edycja Armia Fight Night.

Łukasz Stanek (8-7) rywalem Jacka Bednorza (8-7). Łukasz Stanek rozpędzony i głodny kolejnego zwycięstwa. Jacek Bednorz po przegranej, pełen determinacji, aby wrócić na zwycięskie tory. Na swoich mediach społecznościowych zapowiada, że nie ma mowy o potknięciu, a w grę wchodzi tylko wygrana.

Na 12 edycji Gali AFN w Gliwicach dojdzie do ciekawej konfrontacji w kategorii półśredniej. Niesiony na fali dwóch zwycięstw z rzędu Łukasz Stanek stanie naprzeciw Jacka Bednorza, którego ostatni raz mogliśmy oglądać na jubileuszowej edycji gali w Żywcu. Obaj zawodnicy są fanami szybkich skończeń, co ciekawe – obaj legitymują się takim samym bilansem zawodowych starć. Bednorz zamelduje się w klatce po półrocznej przerwie, z kolei na umiejętności jego rywala - reprezentanta MMA Tadores i Paco Team Mysłowice mieliśmy okazję zerknąć podczas gali z numerem 11 w Łodzi w listopadzie ubiegłego roku. Szczęśliwy to był rok dla Stanka, bowiem w styczniu 2021 na AFN 9 w 22 sekundzie drugiej rundy starcia jego wyższość musiał uznać Mateusz Pudło. Łukasz Stanek trenuje pod okiem Tomasza Jeruszki oraz Witolda Kostki. Reprezentant MMAsakra Gym jest weteranem organizacji – sportowe umiejętności Jacka Bednorza mogliśmy podziwiać już od pierwszych edycji gal AFN. Jest autorem spektakularnego nokautu na Kamilu Szymuszowskim i dla kibiców Armii Fight Night chyba największym zaskoczeniem gali o nazwie „Special Edition”.

Stanek czy Bednorz? Który z nich opuści plac boju jako zwycięzca? Klatka AFN zweryfikuje to już 26 lutego.

Kolejany zawodnik Adrian Kępa (8-7) wraca do klatki Armia Fight Night na gali w Gliwicach!

Po raz kolejny swoje sportowe umiejętności w klatce AFN będzie miał okazję zaprezentować zawodnik z Mysłowic – Adrian Kępa. Reprezentant klubu MMA Tadores zasilił szeregi organizacji w 2019 roku, kiedy to na szóstej edycji gali decyzją sędziów pokonał Sławomira Kołtunowicza. Później dopisał sobie kolejne zwycięstwo w karierze wygrywając z Giorgim Esiavą na gali AFN 7. Ostatni raz mogliśmy podziwiać go w klatce Armii na jubileuszowej edycji gali 16 lipca 2021 roku – sięgnął wówczas po mistrzowskie trofeum kategorii piórkowej, lecz musiał uznać wyższość aktualnie panującego Mistrza – Mansura Azhieva. Kępa walczył również na gali Super League MMA 2 w październiku ubiegłego roku – jego rywalem był Megaye Seye. Pojedynek ten przegrał, więc teraz jest mocno zmotywowany, aby powrócić na zwycięskie tory. Już niedługo dowiecie się z kim przyjdzie mu skrzyżować rękawice!

Autor tekstu: Rzecznik Parsowy AFN

Transmisja gali na TVP Sport.

„Polska Zbrojna” objęła 12. edycję Gali Armia Fight Night patronatem medialnym.