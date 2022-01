Nowe możliwości bydgoskich WZL

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 mają szansę zostać tzw. regionalnym centrum kompetencyjnym amerykańskich samolotów wielozadaniowych F-16. Oznacza to, że będą mogły serwisować i naprawiać wielozadaniowe „efy” należące do US Air Force, w ramach programu wydłużania ich resursów technicznych. Spółka rozpoczęła w tej sprawie rozmowy z partnerami w Stanach Zjednoczonych.

Bydgoskie Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 to najważniejsza w Polsce firma, która zajmuje się serwisem i naprawami należących do Sił Powietrznych RP amerykańskich samolotów – wielozadaniowych F-16 oraz transportowych Herculesów C-130.

Polskimi F-16 zakłady, które wchodzą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zajmują się od ponad dziesięciu lat. Obecnie spółka ma wszelkie kompetencje i uprawnienia do remontowania ich podwozia, usuwania pokrycia malarskiego (metodą blastingu), pełnego malowania samolotów oraz remontów silników F-100-PW-229. Transportowymi Herculesami C-130 zajmuje się natomiast od 2011 roku, kiedy to Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało z zakładami pierwszy, trzyletni kontrakt na naprawy i serwis pięciu C-130E.