Rekordowy ćwierćmaraton w Słupsku

St. sierż. Pelo jako jedyny pokonał dystans 10,5 km w czasie poniżej 50 min. Na mecie zameldował się po 49 min. biegu. – Cieszę się z kolejnego zwycięstwa, miłego prezentu urodzinowego. W przeddzień 44. urodzin wygrałem ciężki bieg w rodzinnym mieście i dołożyłem cegiełkę do zwycięstwa drużynowego mojej ekipy, w której świetnie się spisał szer. Norbert Jefimczyk debiutujący w ćwierćmaratonie – mówi sierżant Pelo.

Dla szer. Jefimczyka był to nie tylko pierwszy ćwierćmaraton komandosa, lecz także pierwszy bieg w zawodach z plecakiem na plecach. – W październiku debiutowałem w Biegu o Nóż Komandosa, w którym zająłem czwarte miejsce. To był mój pierwszy bieg w umundurowaniu polowym. Teraz debiutowałem w biegu z plecakiem i tak mi się to bieganie spodobało, że w lutym zamierzam wystartować w Warszawie w półmaratonie komandosa – zapowiada szer. Norbert Jefimczyk z 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego. Na mecie przegrał ze starszym kolegą, z którym dużo wspólnie trenował w ostatnich tygodniach, o 2 min 37 s. – Drugie miejsce w ćwierćmaratonie komandosa to mój największy sukces w karierze, jeszcze większy od piątego miejsca na młodzieżowych mistrzostwach Polski w biegach przełajowych w 2020 roku – twierdzi szeregowy.

23-letni Jefimczyk nie ukrywa, że na starcie zamierzał powalczyć z sierżantem Pelo o zwycięstwo. – Ruszyłem mocno za Arturem, ale po 500 m zdałem sobie sprawę, że nie mam szans. Postanowiłem więc walczyć o obronę drugiej lokaty. Na czwartym kilometrze dogonili mnie dwaj policjanci. Pod wszystkie górki podbiegałem i na tych podbiegach udało mi się odskoczyć od rywali i zachować przewagę do mety – relacjonuje szeregowy. Trzeciego na mecie mł. asp. Arkadiusza Połecia wyprzedził o 52 s, a czwartego podinspektora Macieja Wojciechowskiego o 1 min 3 s.

W rywalizacji kobiet triumfowała szer. Anna Ryguła z 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Drużynowa mistrzyni świata juniorów w biegach górskich z 2001 roku i między innymi szósta zawodniczka mistrzostw Polski w maratonie z 2006 roku debiutowała w zawodach w umundurowaniu polowym i z plecakiem. Drugie miejsce zajęła Agnieszka Kowalska z Tomaszowa Mazowieckiego, która w zawodach wspierała w klasyfikacji drużynowej reprezentację Wojskowej Akademii Technicznej. Natomiast trzecią lokatę wywalczyła por. Agata Pietroszek-Domoradzka z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

W klasyfikacji drużynowej triumfowała ekipa żołnierzy z 7 Brygady Obrony Wybrzeża oraz 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego. W jej skład wchodzili dwaj najlepsi zawodnicy w rywalizacji indywidualnej oraz szer. Michał Pytlak i rezerwowy zawodnik szer. Tomasz Samburski. Drugie miejsce zajęli policjanci, a trzecie reprezentanci Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Wyniki

Mężczyźni

1. Artur Pelo (7 Brygada Obrony Wybrzeża / 1 Lęborski Batalion Zmechanizowany) 48 min 59,58 s

2. Norbert Jefimczyk (7 Brygada Obrony Wybrzeża / 1 Lęborski Batalion Zmechanizowany) 51 min 37,48 s

3. Arkadiusz Połeć (Policja.Pl) 52 min 29,16 s

4. Maciej Wojciechowski (Policja.Pl) 52 min 40,12 s

5. Piotr Brzoska (31 Batalion Radiotechniczny) 54 min 29,24 s

6. Szymon Szmist (3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej) 54 min 30,50 s

Kobiety

1. Anna Ryguła (13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej) 1 godz. 7 min 54,56 s

2. Agnieszka Kowalska (Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa) 1 godz. 8 min 27,93 s

3. Agata Pietroszek-Domoradzka (Akademia Wojsk Lądowych Wrocław) 1 godz. 8 min 58,13 s

4. Natalia Kowalska (7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej) 1 godz. 10 min 12,96 s

5. Magdalena Wójcik (Akademia Wojsk Lądowych Wrocław) 1 godz. 11 min 24,15 s

6. Ines Wojciechowska (Młody vs Stary / Sfora BMK) 1 godz. 12 min 20,17 s

Drużynowo

1. 7 Brygada Obrony Wybrzeża / 1 Lęborski Batalion Zmechanizowany (Artur Pelo, Norbert Jefimczyk, Michał Pytlak) 2 godz. 37 min 39 s

2. Policja.Pl (Arkadiusz Połeć, Maciej Wojciechowski, Wojciech Niedziółka) 2 godz. 45 min 18 s

3. Akademia Wojsk Lądowych Wrocław (Jakub Niedziółka, Norbert Wnuk, Jakub Szostek) 2 godz. 54 min 49 s

4. 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej – 3 godz. 1 min 44 s

5. 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej – 3 godz. 12 min 24 s

6. Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa – 3 godz. 14 min 26 s.

Sklasyfikowano 22 drużyny.