Przygotowania logistyków do dyżuru Grupy Bojowej UE

W 2023 roku żołnierze 10 Opolskiej Brygady Logistycznej rozpoczną dyżur w ramach Grupy Bojowej Unii Europejskiej V4. Przed nimi rok intensywnego szkolenia, zakończonego certyfikacją narodową.

Do dyżuru w ramach Grupy Bojowej Unii Europejskiej V4, który rozpocznie się w styczniu 2023 roku, 10 Opolska Brygada Logistyczna wydziela pododdziały: RSOM COY CP (Reception, Staging and Onward Movement Company Command Post) – punkt dowodzenia kompanii RSOM, RSOM POU (Port Operations Unit) – portowa jednostka przeładunkowa, RSOM ROU (Rail Operations Unit) – kolejowa jednostka przeładunkowa, NSE (National Support Element) – narodowy element wsparcia. Od początku tego roku trwa już proces przygotowania żołnierzy, wyznaczonych do udziału w GB UE V4.

Jednym z pierwszych przedsięwzięć szkoleniowych był kurs instruktorsko-metodyczny, mający przygotować dowódców plutonów i drużyn do organizowania i prowadzenia zajęć, instruowania na punkcie nauczania oraz podniesienia poziomu ich wiedzy i umiejętności, a także zapoznanie z właściwą organizacją i metodyką szkolenia. Kurs otworzył dowódca 1 batalionu logistycznego podpułkownik Dariusz Sala, który jest odpowiedzialny za przygotowanie wydzielanych pododdziałów RSOM do realizacji zadań.