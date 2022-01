Zmiany kadrowe w Dowództwie Generalnym RSZ

Dowódca generalny RSZ generał Jarosław Mika, w obecności kierowniczej kadry pożegnał żołnierzy kończących służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz przywitał nowoprzybyłych.

- „Za wami długie owocne lata służby wojskowej. Zostawiacie po sobie dobre wspomnienia i wyszkolonych adeptów sztuki wojskowej co będzie procentowało w przyszłości, dlatego możecie być dumni ze swojego postępowania i swoich osiągnięć.” - zwracając się do żegnanych żołnierzy dowódca podkreślił ich zasługi i podziękował za wieloletnią, sumienną służbę, przypominając ich zaangażowanie oraz gotowość do wielu wyrzeczeń.

Odchodzącym z zawodowej służby wojskowej żołnierzom generał Mika życzył szybkiej adaptacji do sprostania nowym wyzwaniom oraz niesłabnącej energii.