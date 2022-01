Żołnierze z Estonii na polskiej granicy

Pomagają budować tymczasową zaporę oraz naprawiać lokalne, przygraniczne drogi – już druga zmiana estońskich żołnierzy przyjechała do Polski, by wesprzeć polskich mundurowych służących na granicy z Białorusią. W poniedziałek wojskowi dodatkowo pomagają lokalnej społeczności usuwać skutki wichur i śnieżyc, które przeszły nad Polską.

Na granicy wciąż są zatrzymywane osoby, którzy organizują nielegalny transport migrantów. W sobotę w Dziadkowicach (powiat siemiatycki) policjanci zatrzymali do kontroli samochód. Kierował nim obywatel Turcji, a przewoził dwie osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. Okazało się, że to obywatele Iraku. Kolejny transport został udaremniony w Stajance (powiat siemiatycki). Policjanci zatrzymali tam obywatela Indii, który przewoził cztery osoby nielegalnie przebywające w Polsce, byli to Pakistańczycy i Afgańczycy. Policja informuje, że do tej pory zatrzymano już 350 osób, które pomagały nielegalnie przekroczyć granicę.

W styczniu doszło do ponad pięciuset prób nielegalnego przekroczenia granicy od strony Białorusi. W zeszłym roku Straż Graniczna zanotowała 39,7 tys. prób nielegalnego przedostania się na teren Polski. Przy czym największa aktywność migrantów miała miejsce w drugiej połowie 2021 roku. W grudniu odnotowano ponad 1,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w listopadzie 8,9 tys., w październiku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys., zaś w sierpniu 3,5 tys.