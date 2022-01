Zostań żołnierzem 3 Batalionu Logistycznego. Spróbuj swych sił już dziś!

Nowy rok utożsamiany jest przez wielu z nowym początkiem, większymi szansami oraz perspektywami na realizację planów. Początek 2022 roku to dobry moment aby podjąć się wyzwań, na które wcześniej nie starczyło nam odwagi, by zmienić coś w swoim życiu lub spróbować czegoś zupełnie nowego. Jak sprawić, by to co sobie założyliśmy się ziściło? Postanowienie noworoczne musi być dla nas realne do osiągnięcia, a przede wszystkim musimy zrobić ten pierwszy krok.

Pierwszy krok, aby spróbować swych sił w szeregach armii wśród logistyków z Batalionu Logistycznego można wykonać już 19 stycznia lub 23 lutego br. Pasjonujesz się wojskiem i chcesz służyć Ojczyźnie? Jesteś na początku swojej drogi zawodowej i zastanawiasz się, co robić w życiu? A może masz już bagaż doświadczeń, ale chcesz zrobić coś więcej albo coś zmienić? W obu przypadkach odpowiedź jest jedna - wstąp do wojska i #ZostańŻołnierzem !

Wstępując do 3 Batalionu Logistycznego możesz sprawdzić siłę swojego charakteru oraz realizować plany zawodowe i ambicje. Masz niepowtarzalną szansę, by spotkać ludzi myślących tak jak Ty, poszerzyć wiedzę w wielu unikatowych dziedzinach, poznać najnowocześniejszy sprzęt wojskowy oraz zdobyć i rozwijać umiejętności, które są niedostępne poza wojskiem. Bycie żołnierzem to jednak nie tylko służba, ale też ciekawa, stabilna i perspektywiczna praca. Jeśli wybierzesz karierę żołnierza zawodowego to możesz liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie z licznymi dodatkami, kursy i szkolenia specjalistyczne, w tym językowe, oraz pewną emeryturę w przyszłości.