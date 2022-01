MON: nie wyciekły tajne informacje

Ministerstwo Obrony Narodowej wydało oświadczenie, w którym zapewnia, że publikacja danych nie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa ani funkcjonowania Sił Zbrojnych RP. „Po weryfikacji służb informujemy, że ujawniony w Internecie katalog to część Jednolitego Indeksu Materiałowego prowadzonego przez Inspektorat Wsparcia SZ, czyli jednostkę odpowiedzialną za zakupy w Wojsku Polskim. Indeks zawiera wyłącznie informacje powszechnie dostępne”, podaje Centrum Operacyjne MON. Informacje te można uzyskać m.in. przez analizę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. „To niepełny katalog o charakterze logistycznym, niezawierający ani informacji o liczbie i sprawności sprzętu, ani o brakach w asortymencie”, czytamy w oświadczeniu MON.

Resort obrony informuje ponadto, że tego rodzaju indeks materiałowy, tzw. Master Catalogue of References for Logistics (NMCRL), publikowany jest również przez NATO, a zawarte w nim dane też są ogólnie dostępne. Co więcej, w natowskim NMCRL znajdują się także dane z polskiego Jednolitego Indeksu Materiałowego. Dlatego właśnie resort podkreśla, że publikacja danych nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju. „Publikacja indeksu nie nastąpiła w wyniku złamania zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Wojska Polskiego” – precyzuje CO MON.

Nie oznacza to jednak, że sprawa została zamknięta. Służby MON mają wyjaśnić, w jaki sposób udostępniono te dane na nieautoryzowanych serwerach. Według wstępnych ustaleń doszło do zaniedbania obowiązków przez pracownika Inspektoratu Wsparcia SZ. W sprawie urzędnika, który udostępnił plik na nieautoryzowanym serwerze, jest prowadzone postępowanie wyjaśniające przez Żandarmerię Wojskową.