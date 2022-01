29. rocznica zatonięcia promu Jan Heweliusz

REKLAMA

Prom MF „Jan Heweliusz” zatonął 14 stycznia 1993 roku na Bałtyku, w czasie rejsu ze Świnoujścia do Ystad w Szwecji. W trakcie zdarzenia na morzu był sztorm o sile 12 stopni w skali Beauforta a prędkość wiatru dochodziła do 160 km/h. Znajdując się około 15 mil morskich od przylądka Arkona na niemieckiej wyspie Rugia, statek przewrócił się na burtę, a następnie stępką do góry i zatonął. W tej największej powojennej morskiej tragedii zginęło 55 osób - 20 marynarzy i 35 pasażerów. Zdołano uratować 9 osób. Prom "Jan Heweliusz" obrócił się do góry dnem o godz. 5.12. Parę minut po godz. 11 znalazł się całkowicie pod wodą.

Źródło: Marynarka Wojenna