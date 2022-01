Stań do wojskowej kwalifikacji i zostań żołnierzem! Czy jesteście gotowi na krok w dorosłość?

4 kwietnia rusza tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Już teraz warto zapisać tę datę w kalendarzu jako pierwszy - formalny krok do wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.

Co jest obecnie atrybutem dorosłości? Wiek 18 lat? Świadectwo maturalne? Dla nas – żołnierzy oczywistym atrybutem dorosłości jest książeczka wojskowa. Ten wojskowy dokument tożsamości jest na wyciągnięcie ręki dla wszystkich młodych Polaków, którzy wchodząc w dorosłe życie chcą wziąć odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za innych, za Ojczyznę. Kwalifikacja wojskowa to dobry moment by wykonać ten krok w dorosłość, a jej symbolem będzie otrzymanie książeczki wojskowej.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 4 kwietnia i potrwa do 8 lipca obejmując blisko 300 tys. młodych Polaków. W tym roku obowiązek stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi mają 19-latkowie, czyli osoby urodzone w 2003 roku. Wezwanie otrzymają także urodzeni w latach 1998-2002, którym do tej pory nie została określona kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej.