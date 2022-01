2022, czyli przekleństwo ciekawych czasów

Rosyjska presja na NATO, rosnące napięcie wokół Tajwanu, do tego spowolnienie największych na świecie gospodarek – które jednak, przynajmniej na razie, nie wyhamowało wyścigu zbrojeń – jeśli chodzi o globalne bezpieczeństwo, 2022 rok jest naznaczony największą niepewnością od czasu zakończenia zimnej wojny.

– Jeśli nie dostaniemy od NATO gwarancji bezpieczeństwa, nasza reakcja może być najróżniejsza – oświadczył pod koniec grudnia prezydent Rosji Władimir Putin. Podległa mu armia wysłała na granicę z Ukrainą ponad 120 tys. żołnierzy i przeprowadziła niezapowiedziane ćwiczenia w obwodzie rostowskim. Jednocześnie Kreml wystosował ultimatum, w którym żąda od Sojuszu Północnoatlantyckiego, by ten pozostał trwale zamknięty na państwa dawnego ZSRS i wycofał wojska z Europy Środkowej, w tym Polski. Wstęp do wojny? Być może. Część komentatorów zwraca uwagę, że Moskwa stawia żądania trudne do przyjęcia, coraz mocniej odwołując się przy tym do syndromu oblężonej twierdzy. Ostatnio na przykład rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu mówił o amerykańskich najemnikach, którzy mieliby dokonać w Donbasie prowokacji z użyciem broni chemicznej. W tym ujęciu to nie Rosja ponosiłaby odpowiedzialność za ewentualne rozpętanie konfliktu zbrojnego... Przypomina się stara jak świat zagrywka, przećwiczona już przez Kreml w 1939 roku. W przededniu wojny zimowej czerwonoarmijna artyleria ostrzelała położoną po sowieckiej stronie wioskę Mainila, oskarżając o to Finów. Chwilę później rozpoczęła się inwazja. „Jeśli Putin chce nas przestraszyć swoim szalonym zachowaniem, to w moim przypadku odniósł sukces” – przyznał na Twitterze Michael McFaul, były ambasador USA w Rosji.

Tyle że eksperci kreślą też nieco bardziej optymistyczne scenariusze. W analizie zamieszczonej w połowie listopada w „NATO Review” ekspert ds. bezpieczeństwa dr Mark Galeotti zwraca co prawda uwagę na to, że rosyjskie wydatki na obronę rosną w szybkim tempie (tylko w latach 2022–2024 Kreml planuje przeznaczać na armię o 15% więcej niż obecnie), ale rosyjska gospodarka trzeszczy w szwach, społeczne poparcie dla władz zaś spada. Na Kremlu wybrzmiał właśnie dzwonek alarmowy. Putin wie, że to ostatni moment, by w konfrontacji z Zachodem coś jeszcze ugrać. Oczywiście w takiej sytuacji może stać się nieobliczalny. Z drugiej jednak strony, jak przekonuje Galeotti, „Moskwa zdaje sobie sprawę ze swojej relatywnej słabości w stosunku do Sojuszu” i dlatego pomimo agresywnej retoryki ciągle jednak „zachowuje wiele dróg i instrumentów deeskalacji”. Tezę taką mogłoby potwierdzać kilka przesłanek z końca grudnia. Wówczas to dowództwo Południowego Okręgu Wojskowego Federacji poinformowało, że po ćwiczeniach 10 tys. żołnierzy rosyjskich wróciło spod granicy z Ukrainą do miejsc stałej dyslokacji, ambasador Rosji przy UE Władimir Czyżow w wywiadzie dla „Die Welt” zaś zapewnił, że jego kraj nie ma zamiaru atakować Ukrainy. Więcej zapewne dowiemy się za kilkanaście dni, gdy dojdzie do spotkania przedstawicieli Rosji i NATO.