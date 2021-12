PGZ: porozumienie ws. stworzenia laboratorium Hardware In-The-Loop

PGZ S.A. zawarła porozumienia ze spółkami z Grupy PGZ dotyczące stworzenia nowoczesnego laboratorium Hardware In-The-Loop, dedykowanego testom układów naprowadzania pocisków rakietowych. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w Zielonce, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGZ.

Podpisany dokument dotyczy wielostronnego porozumienia o współpracy w zakresie utworzenia, utrzymania oraz rozwoju Laboratorium Hardware-In-The Loop (HWIL). Porozumienie określa zasady współpracy Spółek w zakresie korzystania i przyszłej rozbudowy laboratorium oraz sposób rozliczeń finansowych. Sygnatariuszami porozumienia są spółki z Grupy Kapitałowej PGZ: PGZ S.A., PCO S.A., WZE S.A. oraz PIT-RADWAR S.A.

Laboratorium HWIL stanowić będzie istotną część zaplecza badawczo-rozwojowego polskich programów rakietowych. Zarządcą Laboratorium HWIL zostanie PGZ S.A., która będzie integrowała i koordynowała działania poszczególnych spółek. Laboratorium HWIL umożliwi przeniesienie większości kosztownych prób poligonowych, które są niezbędne w procesie rozwoju pocisków rakietowych do środowiska wirtualnego, co znacznie zredukuje koszty i przyspieszy dostawy gotowych produktów. – Budowa laboratorium wydatnie zwiększy możliwości Grupy PGZ w zakresie rozwoju polskich systemów rakietowych, w tym samych rakiet. Spółki podpisujące dzisiejsze porozumienie posiadają specjalistyczne kompetencje i doświadczenie niezbędne do realizacji tego typu projektów. Cieszę się, że współpraca w ramach Grupy PGZ, wspierana technologiami pozyskanymi od koncernu Lockheed Martin, przyniesie kolejne wymierne korzyści dla polskiego przemysłu obronnego - podkreślił Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.