Rok sukcesów Fabryki Broni „Łucznik” - Radom

Rok 2021 zapisze się w historii Fabryki Broni „Łucznik” – Radom jako rok pełen wyzwań, ale też dużych sukcesów w skali krajowej jak i międzynarodowej.

Wszystko zgodnie z planem

- O skuteczności organizacji świadczą zdolności do realizacji planów i zgodna z przyjętym planem faktyczna realizacja zadań i celów. Skuteczność wskazuje więc, jak organizacja wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec właścicieli, pracowników, klientów, partnerów i innych interesariuszy. Mijający rok, to rok pełen wyzwań i zmian w Fabryce Broni, ale wyzwania mają to do siebie, że rodzą szanse, a szanse można przekuć w sukces. A mijający rok, dzięki wspaniałemu zespołowi Fabryki Broni, możemy śmiało zaliczyć do tych najlepszych – mówi dr Wojciech Arndt – prezes zarządu Fabryki Broni.