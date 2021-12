Anakonda w akcji ratunkowej

Załoga dyżurna SAR (search and rescue) z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego ewakuowała pracownika platformy wydobywczej na Bałtyku. Mężczyznę zabrano na pokład W-3WARM Anakonda i przewieziono na ląd. Z lotniska został odebrany przez ratowników medycznych, a następnie przetransportowany do szpitala. Była to 20. akcja ratownicza zrealizowana w tym roku przez morskich lotników.

Pracownik platformy wydobywczej Baltic Beta skarżył się na bardzo silne bóle brzucha i według medyków pracujących na platformie potrzebował natychmiastowej hospitalizacji. Jego transportem na ląd zajęła się załoga śmigłowca W-3WARM Anakonda, która akurat pełniła dyżur SAR na lotnisku w Babich Dołach (Oksywie). – Akcja ratunkowa trwała około godziny. Informację o tym, że mężczyzna potrzebuje pomocy, dyżurujący lotnicy otrzymali o 14:20, a już o 15:30 wraz z nim na pokładzie wylądowali na lotnisku Oksywie – mówi płk Marek Pawlak, oficer prasowy Dowództwa Generalnego RSZ. Pacjent natychmiast został przekazany czekającym już na lotnisku służbom medycznym, a następnie przewieziony do szpitala.

Była to 20. w tym roku akcja lotników z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Jest to jedyna w Polsce formacja lotnicza utrzymująca ciągłą gotowość do prowadzenia działań ratowniczych z powietrza nad obszarami morskimi. Całodobowy dyżur SAR pełniony jest przez załogi śmigłowców W-3WARM w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach oraz śmigłowców Mi-14PŁ/R lub W-3WARM w 44 Bazie Lotnictwa Morskiego w Darłowie. W wyposażeniu Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej jest osiem śmigłowców W-3WARM.