Spotkanie świąteczne w Dowództwie Operacyjnym

Z żołnierzami rozmawiał gen. Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego. – Wczoraj na spotkaniu z żołnierzami na granicy, na którym towarzyszyłem prezydentowi Andrzejowi Dudzie, powiedziałem żołnierzom, że zezwalam im na jedną łzę tęsknoty. Ale zostałem poprawiony, że wojskowi nie płaczą, gdy wychodzą ze strefy komfortu, bo taki jest nasz zawód, do tego jesteśmy przeznaczeni i nie ma się co roztkliwiać. Więc cofam moje wytyczne – żartował gen. Andrzejczak. Przyznał jednak, że w te świąteczne dni trudno nie myśleć o najbliższych. – My żołnierze mamy taki dar od losu, że kiedy jesteśmy z dala od domu, od naszych bliskich, to nasze zmysły są wyostrzone, czujemy, że tęsknimy za czymś ważnym. Nie straćcie tego daru – powiedział szef Sztabu Generalnego.

Do żołnierzy zwrócił się także gospodarz spotkania – dowódca operacyjny. – Wszystkim, którzy są bardzo daleko, na przykład na ziemi irackiej, czy też trochę bliżej, czyli na wschodniej granicy, życzę zdrowia, bo ono daje siłę do tego, by codziennie mierzyć się z wyzwaniami, jakie nas spotykają, bez względu na to, jak są duże – mówił gen. broni Tomasz Piotrowski. – Życzę tym, którzy będą spędzać święta w miejscu oddalonym o wiele kilometrów od tego wymarzonego, aby ten dystans był jak najmniej dokuczliwy. Jest na to szansa, gdy mamy obok siebie koleżanki i kolegów z rodziny wojskowej – dodał generał.

Żołnierze, którzy służą na granicy, zapewnili, że będą czuwać, by święta były spokojne dla każdego. – Niech ten wyjątkowy czas będzie dla nas wszystkich pełen ciepła, niech przyniesie wytchnienie od codziennych obowiązków i trosk. Niech 2022 rok będzie lepszy od mijającego – powiedział jeden z żołnierzy.

Życzenia żołnierzom pełniącym obowiązki na wschodzie Polski oraz tym służącym poza granicami kraju przekazało również m.in. Dowództwo WOT. – Zdrowia i spokoju ducha, szczęśliwego powrotu do macierzystych jednostek wojskowych i swoich rodzin – mówił, składając życzenia, przedstawiciel dowództwa. Również żołnierze służący w PKW EUFOR w Bośni i Hercegowinie pozdrowili kolegów i koleżanki będących na granicy z Białorusią. – Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy są na polsko-białoruskiej granicy. To dla nas bardzo ważne, bo gdy jesteśmy poza krajem, najczęściej martwimy się o nasze rodziny w Polsce. Dzięki wam wiemy, że nasze rodziny są bezpieczniejsze. Dziękujemy – powiedział jeden z żołnierzy z PKW EUFOR.