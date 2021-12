Na linii walki z wirusem

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia, to czas przygotowań do Wigilii. Niestety zagrożenia życia codziennego w tym czasie nie maleją. Kolejna fala zachorowań na koronawirusa obliguje mundurowych do wsparcia działań zarówno prewencyjnych, jak i pomocowych. Żołnierze 8 K-PBOT udowodnili, że przez cały czas są blisko i są gotowi, aby wspierać lokalne społeczności.

Tym razem pomocy potrzebowali pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Grudziądzu. Czterdziestu pięciu podopiecznych zarażonych SARS-CoV 2 musiało być przetransportowanych do izolatorium w Ciechocinku.