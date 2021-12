Mikołaje w mundurach

Kartony wypełnione po brzegi żywnością dla dzieci i niemowląt, pieluchami, kosmetykami i środkami higienicznymi, zabawkami oraz odzieżą trafiły do dzieci z Zakładu opiekuńczo – leczniczego w Kraszewie- Czubakach. W tym roku z inicjatywy żołnierzy zakupiony został również koncentrator tlenu oraz suszarki i maszynki do strzyżenia. Była to żołnierska odpowiedź na akcję „Każdy może zostać Świętym Mikołajem” ogłoszoną przez dyrekcję zakładu.

Terytorialsi z pododdziałów 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej od początku istnienia brygady angażują się w pomoc potrzebującym, intensyfikacja tych działań zawsze następuje przed świętami. W tym roku również przed wigilią Bożego Narodzenia żołnierze dotarli z podarunkami do podopiecznych Ośrodka leczniczo – opiekuńczego w Kraszewie – Czubakach, do Domu Dziecka w Równem, odwiedzili weteranów oraz angażowali się jako wolontariusze w ramach akcji Szlachetna Paczka.

REKLAMA

Akcję charytatywną połączoną ze sportową rywalizacją natomiast zorganizowali żołnierze 54 blp z Zegrza. Żołnierze 543 kompanii podjęli wspólne wyzwanie biegowe, którego celem było wspólne wybieganie całą kompanią 543 km w ciągu jednego miesiąca. W drugim tygodniu zmagań biegowych wyszło na jaw, iż w składzie kompanii są prawdziwe biegowe talenty – startujące w długodystansowych biegach. Dzięki zaangażowaniu wielu żołnierzy, szybko okazało się, iż pierwotnie postawiony cel zostanie osiągnięty, a dodatkowym motywatorem był szczytny cel - wybiegane kilometry zamienione na złotówki miały wesprzeć Dom Dziecka. Terytorialsi wspólnie wybiegali 1290 km, co zamienione na złotówki pozwoliło na zakup kredek, flamastrów, zabawek, słodycze oraz artykuły higienicznych dla podopiecznych Domu Dziecka w Równem.

Ostatni przedświąteczny weekend okazał się dniem cudów również dla osób starszych z warszawskiej Pragi Północ, których odwiedzili żołnierze 54. batalionu z Zegrza Południowego. Zegrzyńscy Terytorialsi wraz z Urzędem Dzielnicy Praga Północ, Światowym Związkiem Żołnierzy AK oddział Warszawa zaangażowali się w akcję „Paczka dla kombatanta” i dostarczyli świąteczne paczki weteranom zamieszkującym warszawską Pragę.

- Po każdym spotykaniu z kombatantami moje akumulatory są naładowane na 100%, ta energia i miłość do Ojczyzny. Ujęły mnie słowa 99 letniego Pana Kapitana o żołnierzach działających na granicy z Białorusią, który powiedział: „współczuję i życzę zdrowia tym biedakom (polskim żołnierzom) co pilnują granicy - robią to co my w czasie wojny" – mówi płk. Mieczysław Gurgielewicz, dowódca 5 MBOT, który razem z żołnierzami odwiedził kombatantów.

Wojska Obrony Terytorialnej zostały powołane do życia by wspierać lokalną społeczność. W czasie pokoju zadanie to realizowane jest zwykle poprzez działania z zakresu zarzadzania kryzysowego, usuwanie skutków klęsk żywiołowych czy zapobieganie im. W okresie przedświątecznym pokazaliśmy, że wsparcie może mieć także nieco inny wymiar, pokazaliśmy, że jesteśmy blisko tych którzy potrzebują pomocy i zawsze gotowi tą pomoc nieść.

Tekst: Aneta Szczepaniak/ rzecznik prasowy 5 Mazowieckiej BOT