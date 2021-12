Terytorialsi na szkoleniu z hipotermii

„Dzięki szkoleniu dowiedziałem się m.in, że udzielając pomocy przedmedycznej, należy chorego stopniowo ogrzewać tzn. przeprowadzić lub przenieść do ciepłego pomieszczenia, zdjąć mokre ubranie, okryć kocem. Nauczono mnie jak rozniecić ognisko oraz zbudować schronienie. Dzięki nabytej wiedzy będę lepiej przygotowany do realizacji zadań w ramach służby na granicy, będę wiedział jak postąpić ze zmarzniętym emigrantem, którego mogę napotkać podczas swojego patrolu. Będę w stanie udzielić mu pomocy, by następnie móc przekazać go odpowiednim służbom.” - dodał kpr. Kazimierz MILEWSKI, uczestnik szkolenia z 4 Warmińsko-Mazurksiej Brygady OT.

Pierwszy kurs w zakresie przeciwdziałania skutkom hipotermii zrealizowany został w poniedziałek, 13 grudnia br., w Olsztynie i uczestniczyło w nim 20 żołnierzy z 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Obecnie kurs realizowany jest codziennie w różnych Brygadach Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie całego kraju, a do końca roku przeszkolonych zostanie kilkuset Terytorialsów. Szkolenia prowadzi kadra dydaktyczna Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Torunia.

Hipotermia to stan zagrażający życiu, w którym temperatura ciała obniża się do 35°C lub niższej. Do spadku temperatury dochodzi, gdy zaburza się proporcja między ilością ciepła wytworzonego przez organizm do ilości utraconego. Szczególnym zagrożeniem do wystąpienia hipotermii jest długotrwałe przebywanie na mrozie.

Tekst: ppor. Krzysztof Wójcik/ oficer prasowy Centrum Szkolenia WOT