31 sportowców wstąpiło do wojska

Na placu Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu słowa przysięgi wojskowej wypowiedziało 31 sportowców. Wśród nich mistrzowie olimpijscy z Tokio, m.in. Dawid Tomala i Kajetan Duszyński. To finał programu „Akcja rekrutacja”, którego celem było przyjęcie do armii nowych żołnierzy-sportowców.

– Dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowa z wielu powodów. Za chwilę przyjmiemy do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego nowych ochotników, wybitnych sportowców, którzy będą reprezentować nasze barwy narodowe oraz Wojsko Polskie na arenach międzynarodowych. Jestem niezwykle z Was dumny – mówił płk Tomasz Bartkowiak, szef CWZS, zwracając się do składających przysięgę.

List do nowych żołnierzy napisał minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MON-u zwrócił uwagę na powiązania sportu z wojskiem. „Sport to kształtowanie kondycji, sprawności, tężyzny fizycznej, ale także siły charakterów i umiejętności pokonywania trudności w osiąganiu celów. Wszystko to powinno także cechować dobrego żołnierza. Dlatego też połączenie munduru i sportu to wyjątkowo korzystna kombinacja” – napisał.