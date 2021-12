Wojsko potwierdza: jeden z żołnierzy zdezerterował na Białoruś

Apeluję, by pojedynczy przypadek Emila Czeczki nie stał się obrazem wszystkich żołnierzy pełniących służbę na granicy i całej 16 Dywizji – powiedział gen. broni Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Generał wygłosił oświadczenie w sprawie dezercji jednego z żołnierzy. – Zachował się nikczemnie. Nie uniknie konsekwencji – zapewnił oficer.

– Mamy do czynienia z aktem dezercji ze strony obywatela polskiego, który jeszcze do niedawna był żołnierzem polskich sił zbrojnych. Człowieka, który zachował się w sposób bardzo nikczemny – mówił gen. Piotrowski. Chodzi o Emila Czeczko, żołnierza 11 Pułku Artylerii, który pełnił służbę przy polsko-białoruskiej granicy w ramach operacji antykryzysowej Wojska Polskiego. Wczoraj po południu zaginął podczas wykonywania zadań służbowych w okolicy miejscowości Narewka i Siemianówka. Natychmiast rozpoczęte zostały poszukiwania. Dzisiaj okazało się, że żołnierz nielegalnie przekroczył granicę i został przejęty przez białoruskie służby mundurowe.

Wyjaśnieniem wszelkich okoliczności wydarzenia zajęły się służby wewnętrzne resortu obrony. „Wobec żołnierza, który samowolnie opuścił miejsce pełnienia służby, zostanie wszczęte śledztwo w kierunku art. 339 § 3 kk – dezercja kwalifikowana, za co grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Zawiadomienie w tej sprawie złożył dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej” – poinformowała Żandarmeria Wojskowa.



Minister Mariusz Błaszczak podjął też pierwsze decyzje kadrowe. Ze swoich stanowisk odwołani zostali przełożeni żołnierza: dowódca baterii, dowódca plutonu i dowódca 2 Dywizjonu w Węgorzewie. Kilka godzin wcześniej minister poinformował, że żołnierz ten miał poważne problemy z prawem i złożył wypowiedzenie ze służby. „Nigdy nie powinien zostać skierowany do służby na granicę. Zażądałem wyjaśnień, kto za to odpowiada” – pisał minister w mediach społecznościowych.