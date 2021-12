Trwają poszukiwania zaginionego żołnierza

W białoruskich mediach pojawiła się natomiast informacja, że żołnierz ten przekroczył granicę i został ujęty przez służby tego kraju. Według Białorusinów miał on podobno poprosić o azyl polityczny na Białorusi, w proteście przeciwko polityce migracyjnej polskiego rządu. „Nie potwierdzamy informacji o rzekomej ucieczce żołnierza na Białoruś. Prowadzone są czynności wyjaśniające w tej sprawie” – informuje wojsko w komunikacie.



Do sytuacji odniósł się także Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra-koordynatora służb specjalnych. – Musimy mieć świadomość, że tego typu doniesienia mogą być oparte na nieprawdziwych przesłankach, dlatego wstrzymamy się z komentowaniem tej sprawy do czasu aż będzie jasne, jaki jest stan faktyczny – powiedział na konferencji prasowej. Zaznaczył także, że od początku kryzysu migracyjnego w przestrzeni publicznej pojawia się wiele nieprawdziwych informacji. – Poza działaniami, które destabilizują naszą granicę, jesteśmy cały czas obiektem działań o charakterze informacyjnym. To wszystko jest elementem kryzysu wytworzonego przez służby białoruskie pod kontrolą strony rosyjskiej – podkreślił. Dodał także, że na stronie służb specjalnych zostanie opublikowany materiał zawierający przykłady działań dezinformacyjnych „które są wymierzone w Polskę i polskie interesy”.



Tymczasem na światło dzienne wychodzą kolejne informacje dotyczące tej sprawy. – Żołnierz, który wczoraj zaginął miał poważne kłopoty z prawem i złożył wypowiedzenie z wojska. Nigdy nie powinien zostać skierowany do służby na granicę. Zażądałem wyjaśnień, kto za to odpowiada – poinformował minister Mariusz Błaszczak.