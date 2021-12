Świąteczne spotkanie żołnierzy

Świąteczne spotkanie ministra Mariusza Błaszczaka z żołnierzami odbyło się dziś w Sokółce. – Chcę wam podziękować za służbę na polsko-białoruskiej granicy. To miejsce, w którym nabiera ona szczególnego wyrazu – powiedział podczas uroczystości. Minister przypomniał, że miesiąc temu w okolicach przejścia granicznego w Kuźnicy doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Wówczas białoruskie służby, posługując się migrantami, usiłowały sforsować granicę Polski, będącą również granicą Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Wówczas polscy żołnierze i funkcjonariusze zadbali o bezpieczeństwo naszej ojczyzny – podkreślił.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, spotkał się w czwartek z żołnierzami, aby złożyć im świąteczne życzenia. Za pośrednictwem wideopołączenia w uroczystości wzięli udział także wojskowi oddelegowani do służby na terenach przygranicznych. – Zdaję sobie sprawę, że nie spędzicie świąt z rodziną, ale mimo wszystko życzę wam spokoju i radości – zwrócił się do nich szef MON-u.

Szef MON-u zaznaczył także, że w działania mające na celu uszczelnienie polsko-białoruskiej granicy zaangażowani się żołnierze zarówno z wojsk operacyjnych, jak i obrony terytorialnej, i to właśnie dzięki ich postawie sytuacja na terenach przygranicznych jest dziś spokojniejsza. – To świetnie wykonana praca dla Polski. To esencja służby, jakiej się podjęliście, wstępując do wojska – zwrócił się do żołnierzy. Jednak, jak powiedział, te zadania będą musieli kontynuować także w czasie świąt. – Mimo wszystko życzę wam spokoju i radości – powiedział.

Minister podziękował też wszystkim, którzy wspierają działania żołnierzy na terenach przygranicznych, m.in. dzieciom, które wysyłają wojskowym własnoręcznie przygotowane laurki i kartki świąteczne. – Te dowody wsparcia pozwalają na to, aby ta trudna służba mogła przebiegać w duchu odpowiedzialności i satysfakcji z dobrze wykonanego obowiązku obrony ojczyzny – zaznaczył.

Podczas uroczystości głos zabrał także gen. dyw. Krzysztof Radomski, dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej, który podkreślił, że święta Bożego Narodzenia zgodnie z polską tradycją spędza się w gronie rodzinnym, a takie właśnie tworzą wszyscy wojskowi. – Dziś, dzieląc się opłatkiem, dajemy dowód naszej jedności. Życzę wam zdrowych, spokojnych, a przede wszystkim bezpiecznych świąt – zwrócił się do żołnierzy. Podziękował także bliskim wojskowych oddelegowanych do realizacji zadań na polsko-białoruskiej granicy. – Dziękujemy za wsparcie i pomoc. Życzę wam miłości i wytrwałości w oczekiwaniu na nasze powroty – powiedział.

Za pośrednictwem wideopołączenia życzenia mogli złożyć także ci żołnierze, którzy obecnie pełnią służbę na polsko-białoruskiej granicy. – Wysyłamy wam płynące prosto z serca życzenia z granicy państwa. Dziękujemy, że jesteście z nami, że stoicie murem za polskim mundurem – mówił jeden z żołnierzy z 14 Pułku Artylerii. – Przyświeca nam wspólny cel – obrona naszej granicy. Dziękuję wszystkim za dobre słowa, a najmłodszym za piękne laurki. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy wam zdrowia, pogody ducha i nieustającej nadziei na lepsze jutro – dodał wojskowy z 6 Brygady Powietrznodesantowej.

Podczas uroczystości wyemitowano także film przygotowany przez żołnierzy służących w polskich kontyngentach wojskowych. – Niech ten czas, którego w natłoku obowiązków tak często brakuje, będzie doskonałym momentem na budowanie i umacnianie relacji z najbliższymi – powiedzieli żołnierze, którzy obecnie służą w Kosowie. – Spełnienia marzeń w nowym roku i aby czas rozłąki minął nam jak najszybciej – życzyli z kolei wojskowi przebywający w Bośni i Hercegowinie.

W świątecznym spotkaniu wzięli udział także harcerze, którzy przekazali ministrowi Błaszczakowi Betlejemskie Światełko Pokoju. Wydarzenie uświetnił chór akademicki z Wojskowej Akademii Technicznej, który przy akompaniamencie wojskowej orkiestry zaśpiewał najbardziej popularne polskie kolędy.