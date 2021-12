Znamy najlepszych cyberbadaczy

Do konkursu zgłoszono w sumie 42 prace, jednak cztery zostały odrzucone ze względów formalnych. Ocenie merytorycznej podlegały 32 prace w I kategorii oraz 6 w II kategorii. Wybierając najlepsze prace kapituła konkursu, pod przewodnictwem gen. bryg. Karola Molendy, dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni , brała pod uwagę m.in. innowacyjność, znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa, a także możliwość wykorzystania wyników badań w działalności resortu obrony narodowej.

Dziękuję za wasz wkład w rozwój wiedzy o cyberbezpieczeństwie i kryptologii oraz za podjęcie trudu badań i poszukiwań innowacyjnych rozwiązań dotyczących tej problematyki – napisał minister Mariusz Błaszczak do laureatów III edycji konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego. Poznaliśmy autorów najlepszych prac o tematyce cyberbezpieczeństwa.

Kapituła przyznała siedem nagród oraz dwa wyróżnienia. W czwartek odbyła się gala z udziałem laureatów. Ze względu na obostrzenia sanitarne uroczystość odbyła się w formule hybrydowej – stacjonarnie, w siedzibie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Legionowie oraz online.

Duża wiedza laureatów

Do uczestników uroczystości napisał Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. W liście podkreślił, że „w dobie dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii oraz możliwości komunikacji w przestrzeni teleinformatycznej, bezpieczeństwo cybernetyczne staje się coraz ważniejszym elementem działań podejmowanych w celu ochrony społeczeństwa przed płynącymi stąd zagrożeniami”. – Oczywistym jest, że także Wojsko Polskie, będące gwarantem bezpieczeństwa Polski, musi rozwijać swoje zdolności w tej sferze. Dziękuję uczestnikom organizowanego przez MON konkursu za wasz wkład w rozwój wiedzy o cyberbezpieczeństwie i kryptologii oraz za podjęcie trudu badań i poszukiwań innowacyjnych rozwiązań dotyczących tej problematyki. Laureatom gratuluję szerokiej wiedzy i inspirujących pomysłów, zaprezentowanych w zwycięskich pracach. Zachęcam wszystkich do dalszej współpracy z Wojskiem Polskim i resortem obrony narodowej – napisał szef MON-u.

Z kolei Aneta Trojanowska, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa MON podkreślała, że poziom prac konkursowych był bardzo wysoki. Nadesłali je nie tylko studenci wojskowych akademii, ale też uczelni cywilnych. – Nasi eksperci musieli wykonać ogrom pracy, by spośród tych wszystkich, świetnych i innowacyjnych prac, wytypować najlepsze – mówiła dyrektor. – Mam nadzieję, że ten konkurs był dla państwa nie tylko ciekawą przygodą, ale dla wielu z was również furtką na drodze do kariery zawodowej w resorcie obrony narodowej. U nas można rozwijać się zawodowo i jednocześnie wzmacniać potencjał sił zbrojnych – przekonywała Aneta Trojanowska.

Do podjęcia współpracy z MON-em zachęcał laureatów też gen. bryg. Molenda. Podkreślił, że wielu spośród laureatów ubiegłych edycji służy dziś lub pracuje w NCBC. – Centrum skupia osoby, które potrafią myśleć nieszablonowo i dla których trudności są wyzwaniem, ciekawym zadaniem, które realizują wykorzystując do tego swoją wiedzę. Wy też taką wiedzę pokazaliście w swoich pracach. Dziękuję za wasze zaangażowanie i innowacyjne podejście. Bądźcie ambasadorami tego konkursu – mówił generał.

Najlepsi z najlepszych

W I kategorii zwyciężyła Kalina Pilc za pracę magisterską pt. „Badanie statystyczne ujawnień podatności oprogramowania w cyklach życia oprogramowania wybranych klas, na podstawie list CVE” (nagroda 8 tys. zł). – Gdy zobaczyłam ogłoszenie o konkursie, pomyślałam, że moja praca doskonale wpisuje się w jego tematykę. Było to dla mnie wyzwanie, więc tym bardziej cieszę się, że mój wysiłek został doceniony – przyznała Kalina Pilc.

Na drugim miejscu uplasował się Piotr Ciećwierz, autor pracy inżynierskiej dotyczącej „Środowiska programowego do analizy aktywności botów społecznych” (nagroda 5 tys. zł). Trzecie miejsce przyznano dwóm osobom: Michałowi Kozłowskiemu za pracę magisterską poświęconą „Koncepcji adaptacyjnego mechanizmu cyberobrony z wykorzystaniem uczenia maszynowego” oraz Elwirze Sosze za pracę magisterską pt. „Wspomagania analizy ryzyka utraty tajności zasobu informacyjnego” (nagrody po 3 tys. zł). Kapituła postanowiła też wyróżnić Ewę Piwowarską za pracę magisterską dotyczącą „Prawnych aspektów cyberbezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych”.

W kategorii rozpraw doktorskich główną nagrodę w wysokości 12 000 zł przyznano Jarosławowi Wojtuniowi za pracę pt. „Efektywne metody skrytej synchronizacji akustycznych kanałów steganograficznych”. II miejsce i nagroda w wysokości 9 tys. zł przypadła Pawłowi Augustynowiczowi, którego rozprawa doktorska dotyczyła „Efektywnych badań nieprzywiedlności wielomianów binarnych o szczególnych postaciach”. Trzecie miejsce i nagrodę 6 tys. zł zdobyła Sylwia Gliwa za rozprawę doktorską na temat „Wpływu wykorzystania mediów społecznościowych w służbie propagandy ISIS na bezpieczeństwo i porządek publiczny”. Za rozprawę doktorską dotyczącą „Analizy systemowej i prognozowania stanu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w cyberprzestrzeni” kapituła przyznała wyróżnienie Michałowi Siekowi.

W przyszłym roku MON planuje ogłosić kolejną edycję konkursu. – Korzystając z naszych doświadczeń i spostrzeżeń z lat ubiegłych, w czwartej edycji chcemy dołączyć prace anglojęzyczne. Już teraz zapraszamy do udziału – mówiła Aneta Trojanowska.

Konkurs jest jednym z elementów edukacyjnych i promocyjnych działalności MON-u w zakresie cyberbezpieczeństwa. Każda z jego trzech dotychczasowych edycji miała na celu m.in. inspirowanie i zachęcanie środowiska akademickiego do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinach cyberbezpieczeństwa i kryptologii, popularyzowanie wiedzy w tym zakresie oraz promocję wizerunku wojska jako atrakcyjnego miejsca pracy i rozwoju zawodowego, zarówno dla żołnierzy, jak i cywili.