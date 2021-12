Wyjątkowy czas wzajemnej życzliwości

W tym roku po raz 31. Betlejemskie Światło Pokoju trafiło do Polski, przekazywane jest na świecach Caritas. To dwie wyjątkowe akcje, które od wielu lat towarzyszą Polakom w przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia.

Stołeczni harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce gen. bryg. Tomasza Dominikowskiego, dowódcy Garnizonu Warszawa, betlejemskie światło pokoju. „Światło Nadziei” to hasło przyświecające tegorocznej akcji. Betlejemski Ogień ma rozświetlić serca każdego, kto zechce je przyjąć i dać wiarę w nadejście lepszego jutra i siłę do zmieniania świata. To iskra, która zatli się w sercu każdego z nas i pomoże nam stawić czoła wyzwaniom.

Źródło: DGW