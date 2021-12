Kwartalne szkolenie saperów

Interwencje związane z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych to składowa utrzymania stałej zdolność do zabezpieczenia zadań kryzysowych. W dniach od 8 do 10 grudnia br., w 5 kresowym batalionie saperów przeprowadzone zostało cykliczne szkolenie kwartalne żołnierzy z 21 patrolu saperskiego.

Wojska inżynieryjne, a w szczególności żołnierzy „saperów” charakteryzuje opanowanie i profesjonalizm. Ponadto codzienna służba wymaga posiadania ogromnej wiedzy specjalistycznej, dyspozycyjności i bardzo dużej odporności psychofizycznej.

Od środy, 8 grudnia przez trzy kolejne dni w garnizonie Krosno Odrzańskie realizowane było szkolenie, mające na celu podtrzymanie wysokiej zdolności bojowej żołnierzy. Kwartalne zajęcia odbywali żołnierze z 21 patrolu saperskiego.