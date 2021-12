Wielkopolscy terytorialsi pomagali wolontariuszom Szlachetnej Paczki

Szlachetna Paczka to jeden najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Polega na pracy z darczyńcami i wolontariuszami, którzy pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi a z kolei darczyńcy przygotowują odpowiednią pomoc.

W tym roku do pomocy ponownie przyłączyli się żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pomagali wolontariuszom w pakowaniu i dostarczaniu paczek do wskazanych rodzin w ramach „Weekendu Cudów Szlachetnej Paczki”. W akcję zaangażowały się trzy bataliony wielkopolskiej brygady: 124 blp ze Śremu, 125 blp z Leszna oraz 151blp ze Skwierzyny. Żołnierze dostarczyli do rodzin takie prezenty jak pralka czy lodówka.

Pomaganie mamy we krwi. Zaangażowanie w Szlachetną Paczkę jest już dla nas tradycją. Prezenty, które zobowiązujemy się dostarczyć są bardzo praktyczne, ale mogą sporo ważyć. Dla nas - żołnierzy, to nie problem. Uśmiech tych rodzin jest bezcenny- tłumaczy st. szer. Marta Jakób ze 151 blp ze Skwierzyny.