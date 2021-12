Mistrzyni świata już rok w służbie w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

- 24 października minął rok odkąd wstąpiłam w szeregi WOT. Był to rok niewątpliwie trudny, pełen wyzwań i przeorganizowania mojego dotychczasowego życia. Dodatkowym utrudnieniem był również czas pandemii. Dlatego postanowiłam włączyć się jako żołnierz w walkę z pandemią wspierając szpital w Sokołowie Podlaskim. Przez osiem miesięcy woziłam testy PCR do labolatorium w Warszawie oraz przywoziłam krew i osocze ozdrowieńców dla pacjentów chorych na Covid 19. Bezpośredni kontakt ze szpitalem uświadomił mi jak ważna i potrzebna jest pomoc żołnierzy – wspomina biegaczka.

Wstąpienie w szeregi WOT zawsze było marzeniem lekkoatletki. Służba wojskowa zawsze kojarzyła jej się z odwagą, służbą dla ojczyzny oraz poczuciem wielkiego patriotyzmu - Te wartości nabierają jeszcze większego znaczenia w obecnej sytuacji gdy zagrożona jest granica Polski i bezpieczeństwo naszych rodzin. Mój plecak jest zawsze spakowany i w razie nagłego wezwania jestem gotowa do pomocy – zapewnia szer. Chojecka – Leandro.

Lidia Chojecka – Leandro to przede wszystkim sportowiec, swoje dotychczasowe życie całkowicie podporządkowała karierze sportowej oraz pracy nad sobą - Bycie sportowcem nauczyło mnie ciężkiej pracy dyscypliny oraz poczucia obowiązku co jest bardzo pomocne w służbie wojskowej. Te cechy pomogły mi pogodzić życie rodzinne i zawodowe ze szkoleniem wojskowym. Swoje doświadczenie sportowe wykorzystuję prowadząc zajęciach W-F-u na rotacjach, a moja dobra kondycja pozwała mi łatwiej znosić trudności szkoleniowe - tłumaczy szer. Chojecka – Leandro.

Sportsmenka przekonuje, że podczas szkoleń rotacyjnych wiele się nauczyła, znacznie podniosła swój poziom wyszkolenia. Chce się nadal rozwijać i szkolić, a przede wszystkim w razie potrzeby służyć pomocą, zgodnie z mottem WOT ,, Zawsze gotowi, zawsze blisko,,.

- Serdecznie zachęcam do wstąpienia w szeregi WOT, a szczególnie tych, którzy z różnych powodów jeszcze się wahają.

Szkolenia rotacyjne odbywają się przez dwa dni weekendowe w miesiącu, dlatego można pogodzić życie rodzinne i zawodowe. Jest to świetna alternatywa dla tych , którzy oprócz pracy chcą w swoim życiu zrobić coś więcej, chcą wykorzystać swoje umiejętności, predyspozycje i pomóc lokalnej społeczności. WOT daje właśnie takie możliwości - puentuje szer. Lidia Chojecka.

Bądź jak mistrzyni – wstąp do WOT!

O przyjęcie w szeregi WOT mogą ubiegać się rezerwiści oraz osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Zarówno mężczyźni jak i kobiety, w wieku 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-55 lat (w przypadku szeregowych), mogą zostać Terytorialsami. Podstawowe wymagania to, m.in.: obywatelstwo polskie, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej, pełnoletniość, niekaralność, niepełnienie innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadanie przydziału kryzysowego.

Pierwszym krokiem jaki powinna wykonać osoba zainteresowana terytorialną służbą wojskową jest złożenie wniosku o powołanie do służby. Taki wniosek można wypełnić w WKU, poprzez platformę ePUAP lub podczas spotkania z jednym z naszych rekruterów (kontakt do rekrutera można znaleźć na stronie www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl. Złożenie wniosku zapoczątkuje proces rekrutacji, podczas którego kandydat stanie przed komisją rekrutacyjną oraz zostanie zapoznany z jednostką wojskową, w której będzie pełnił służbę. Na tym etapie każdy kandydat, który nie ma jeszcze określonej kategorii zdrowia zobowiązany jest również wykonać niezbędne badania lekarskie. Ostatnim krokiem jest odebranie karty powołania do terytorialnej służby wojskowej i stawienie się w jednostce wojskowej na przeszkolenie.

Tekst: Aneta Szczepaniak/5 MBOT