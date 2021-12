Na granicy nieco spokojniej

Ostatniej doby zanotowano 116 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski – poinformowała dziś por. Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej. Dwie grupy migrantów bezskutecznie próbowały sforsować zaporę w okolicach Czeremchy. Funkcjonariusze SG wydali 25 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

Incydentów na granicy jest wprawdzie coraz mniej, ale kryzys nie został jeszcze wygaszony. Migranci nadal – zmuszani przez białoruskie służby – podejmują próby nielegalnego przedostania się na teren Polski, a następnie do Europy Zachodniej. Podczas tych akcji funkcjonariusze reżimu Łukaszenki utrudniają działania polskich żołnierzy, m.in. oślepiając ich laserami i światłami. W stronę polskich mundurowych są także rzucane kamienie. Tak wyglądały chociażby wczorajsze próby pokonania zapory na granicy w rejonie Czeremchy podjęte przez dwie 30-osobowe grupy migrantów. Incydenty te miały miejsce po zmroku, pierwszy około godziny 21.00, a następny o 4.00 nad ranem. Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka Straży Granicznej, na teren RP za pierwszym razem przedostało się około 30 osób. Byli to głównie Irakijczycy oraz osoby narodowości czeczeńskiej. – Zostali zatrzymani i doprowadzeni do linii granicy. Wydane zostały postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski – zaznaczyła por. Anna Michalska. Przy kolejnej próbie przejścia granicy na polską stronę weszło około 20 osób. Ci migranci również zostali odesłani na Białoruś.

W sumie na odcinku polsko-białoruskim odnotowano w ciągu doby 116 prób jej nielegalnego przekroczenia.