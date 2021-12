Sojusznicze wsparcie

Żołnierze wojsk inżynieryjnych Wielkiej Brytanii i Estonii przyjechali już do Polski. Będą wspierać działania mające na celu zabezpieczenie granicy. – Przed nimi spotkanie koordynacyjne z dowódcami Wojska Polskiego, a następnie rozpoczną realizację zadań na granicy polsko-białoruskiej – poinformował dziś Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Dodał, że żołnierze z Wielkiej Brytanii przyjechali w sile kompanii, jest ich więc 120, a estoński komponent jest nieco mniejszy. Te liczby mogą jednak ulec zmianie. – W myśl postanowienia pana prezydenta Andrzeja Dudy, jeden komponent może liczyć do 150 żołnierzy – powiedział.

Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy wciąż niespokojna. Dążenia Polski do jej stabilizacji wspierają inne państwa. Wielka Brytania i Estonia skierowały do naszego kraju swoich żołnierzy, podobny ruch rozważają także Czesi i Węgrzy. – Dziękujemy za solidarność okazywaną w obliczu ataku hybrydowego – powiedział dziś Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Ale to nie wszystko. Jak zapowiedział dziś Mariusz Błaszczak, być może do Polski przyjadą wkrótce kolejni sojusznicy. – Trwają rozmowy odnośnie wsparcia żołnierzy Wojska Polskiego przez czeski i węgierski komponent wojskowy. Rozmawiamy na temat tego, kiedy i w jakiej formule otrzymalibyśmy to wsparcie – powiedział. – Uważamy, że najlepszym rozwiązaniem jest wsparcie związane właśnie z utrzymaniem tymczasowego ogrodzenia i dróg dojazdowych – zaznaczył.

Szef MON-u podkreślił także, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, to „nie kryzys migracyjny, a atak hybrydowy na Polskę, tym samym na Unię Europejską i NATO”. – Dziękujemy za solidarność okazywaną przez wojska sojusznicze w obliczu tego ataku – powiedział. Skierował też słowa uznania do polskich żołnierzy, którzy pełnią służbę na granicy. – Ataki z którymi mieliśmy do czynienia zostały odparte, a więc granica jest bezpieczna. Polska jest bezpieczna dlatego, że żołnierze i funkcjonariusze dbają o jej bezpieczeństwo – powiedział.

Jednak nie tylko sojusznicy z NATO wspierają działania polskich żołnierzy mające na celu uszczelnienie granicy. Dziś na terenach przygranicznych stawili się także żołnierze z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Wśród nich są: lekkoatleta kpr. Jakub Krzewina; kulomioci st. szer. Jakub Szyszkowski, szer. Konrad Bukowiecki; szer. Tomasz Jaszczuk, który trenuje skok w dal oraz szer. Tadeusz Michalik, zapaśnik. Sportowcy pomagają swoim kolegom w budowie nowego obozowiska.

Natomiast dziś rano o sytuacji na granicy mówiła por. Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej. Poinformowała, że minionej doby odnotowano 46 prób jej nielegalnego przekroczenia, a wobec dziewięciu osób wydano postanowienie o opuszczeniu terenu Polski. Do szczególnie niebezpiecznej sytuacji doszło w Narewce, gdzie 30-osobowa grupa próbowała wedrzeć się do Polski siłą, rzucając w kierunku żołnierzy i funkcjonariuszy kamieniami i kawałkami drewna, a także niszcząc concertinę. – Żadnej z tych osób nie udało się wkroczyć na teren Polski – zaznaczyła. Nieco inny przebieg miała sytuacja, do jakiej doszło w Czeremsze. 27 agresywnych migrantów przedostało się do Polski, jednak zostali oni doprowadzeni do linii granicy przez polskie służby. Kilka godzin później taką próbę podjęło kolejne osiem osób. – To pokazuje nam, że białoruskie służby szukają sposobów na to, aby pomóc tym osobom wejść na teren Polski – powiedziała.

Rzeczniczka zaznaczyła także, że na razie Straż Graniczna nie odnotowała, aby w rejonie przygranicznym gromadziły się duże grupy migrantów. – Odnotowujemy coraz mniej prób nielegalnego przekroczenia granicy, ale są one coraz agresywniejsze – mówiła. Dodała także, że w polskich ośrodkach dla cudzoziemców przebywa obecnie ponad 1800 migrantów. Część z nich czeka na decyzję o przyznaniu statusu o ochronie międzynarodowej, a pozostałe osoby na decyzję o konieczności powrotu do kraju pochodzenia i na organizację lotów. Podkreśliła także, że Polska cały czas pomaga obywatelom Białorusi, którzy w swoim kraju mierzą się z represjami. Tylko wczoraj było takich osób ponad 80, a od sierpnia ubiegłego roku – w sumie ponad 20 tysięcy.