CyberRANGE – warsztaty z zakresu cyberbezpieczeństwa

“The essence of training is to allow error without consequence” – jak napisał Orson Scott Card w Ender's Game. Szkolenia prowadzone w ECSC w środowisku wirtualnym Cyber RANGE, pozwalają na realizację autentycznych scenariuszy treningowych i zdobywanie doświadczenia oraz na wyciąganie wniosków z popełnianych błędów. Tym samym są kluczem do zdobywania praktycznych umiejętności.

Niezależnie od tego, czy przygotowujemy się do nadchodzących wyzwań, czy też szlifujemy swoje umiejętności – możliwość trenowania w realnych warunkach ma kluczowe znaczenie dla utrzymania biegłości naszych działań. Formy cyberataków ulegają ciągłym przemianom, zaskakują a ich natura stale się zmienia, ewoluuje. Wysoko wykwalifikowani cyberprzestępcy testują zabezpieczenia, wprowadzają innowacje i opracowują nowe narzędzia.

Czujność nikogo z nas nie powinna pozostawać uśpiona. Dlatego Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa wychodzi naprzeciw zespołom cyberbezpieczeństwa operatorów infrastruktury krytycznej naszego Państwa. Poprzez organizację warsztatów w formie cyberpoligonu zespoły te mają możliwość doskonalenia zdolności rozpoznawania ataków oraz umiejętności ich odpierania.