Niespokojna granica

Straż Graniczna podała, że wczoraj granicę próbowało nielegalnie przekroczyć 58 osób. Wobec 16 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium RP. Mimo zdecydowanie mniejszego ruchu na granicy, żołnierze i pogranicznicy wciąż prowadzą patrole na quadach, pieszo czy konno. Teren przygraniczny jest też obserwowany przez bezzałogowce Wojsk Obrony Terytorialnej . – Nasze grupy rozpoznania obrazowego zapewniają ciągły monitoring sytuacji w strefie nadgranicznej i w bezpośredniej bliskości granicy po stronie białoruskiej – mówi płk Marek Pietrzak, oficer prasowy WOT-u. Według danych zdobytych przez terytorialsów, migranci są umieszczani w budynkach należących do Straży Granicznej Białorusi, które znajdują się niedaleko przejść granicznych.

Pierwsza grupa żołnierzy z Estonii jest już w Polsce. Będą wspierać Polaków m.in. w budowie tymczasowego ogrodzenia. Na granicy z Białorusią nie ustają ataki na polskich żołnierzy, pograniczników i policjantów. Co noc w ich stronę są rzucane kamienie i ciężkie konary. Mundurowi są też oślepiani przez białoruskich funkcjonariuszy laserami.

REKLAMA

Estonia wysłała żołnierzy do Polski

Por. Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej twierdzi, że na granicy wciąż są przeprowadzane ataki i prowokacje. – Zaczyna się od rzucania kamieniami w kierunku polskich służb, potem funkcjonariusze i żołnierze są oślepiani latarkami, światłem stroboskopowym i laserami. W końcu przez concertinę są przerzucane kładki, po których migranci mają się przedostać na polską stronę – mówi Michalska.

Tymczasem z Estonii przyjechali żołnierze wojsk inżynieryjnych, którzy będą stawiać tymczasowe ogrodzenie na granicy polsko-białoruskiej. Decyzję o wysłaniu około stu wojskowych 19 listopada ogłosili ministrowie obrony obydwu państw: Kalle Laanet i Mariusz Błaszczak. Zapowiedzieli wówczas, że do Polski przybędzie jednostka estońskich sił zbrojnych, w której skład wejdą zarówno żołnierze służby czynnej, jak i rezerwiści oraz jednostka Żandarmerii Wojskowej. Oprócz tego Estończycy przyślą też drony.

Wsparcie z kraju i od sojuszników

Służbę żołnierzy i funkcjonariuszy wspierają Polacy w całym kraju. Żołnierze otrzymują listy i kartki ze słowami wsparcia oraz laurki z rysunkami od najmłodszych. „Doceniamy, szczególnie przed Świętami Bożego Narodzenia, różne inicjatywy społeczne i wyrazy wsparcia płynące od obywateli”, napisało na swojej stronie MON. „Dla wszystkich chętnych chcących przekazać żołnierzom wyrazy solidarności, stworzyliśmy specjalny adres mailowy muremzamundurem@mon.gov.pl, pod którym firmy, fundacje, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe itp. będą mogły się zgłosić i ustalić formy wsparcia”, czytamy w komunikacie.

Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, komentował dziś w Polskim Radiu 24 rozmowę Pawła Solocha, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z Antonym Blinkenem, sekretarzem stanu USA. Potwierdził on, że jest rozważane wsparcie żołnierzy wojsk NATO na polsko-białoruskiej granicy. – Wydaje się, iż ofensywa dyplomatyczna pana prezydenta Andrzeja Dudy doprowadziła do tego, że w wymiarze międzynarodowym udało się zbudować jednolitą ocenę i poparcie dla naszych działań na granicy polsko-białoruskiej – uznał przedstawiciel kancelarii prezydenta. Zaprzeczył, że kryzys na granicy ma charakter humanitarny. – Jest to konflikt polityczny realizowany przez reżim Alaksandra Łukaszenki na Białorusi – ocenił.