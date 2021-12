Międzynarodowa konferencja we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski i Instytut Studiów Międzynarodowych będą organizatorami międzynarodowego przedsięwzięcia pt. The Wroclaw Security Summit 2021. 2nd International Science Conference - NATO and the EU - strategic partnership and cooperation in the field of the Euro-Atlantic security area, współfinasowanego w ramach NATO Public Diplomacy Division's Co-Sponsorship Grants oraz realizowanego pod patronatem Kwatery Głównej NATO w Brukseli.

Głównym celem projektu jest zainicjowanie międzynarodowej debaty oraz stworzenie konsorcjum uczelni i ośrodków naukowych w ramach pionierskiej i cyklicznej koncepcji Wrocławskiego Szczytu Bezpieczeństwa, dotyczącej polityki bezpieczeństwa NATO i UE, opartej na aktualnych doktrynach i programach jako podstawy transatlantyckiej i europejskiej architektury bezpieczeństwa i obrony.

Międzynarodowa konferencja skierowana jest do ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności oraz przedstawicieli świata nauki. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą polscy i zagraniczni specjaliści w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem, a także dyplomaci, oficerowie sił zbrojnych oraz eksperci ośrodków analitycznych i studenci. Ważną grupą docelową będą także dziennikarze i media, w tym media społecznościowe. Do grona zaproszonych ekspertów należą przedstawciele takich międzynarodowych organizacji, instytucji, uczelni i ośrodków m.in. jak NATO (Belgia), European Security and Defence College (Belgia), Centre for European Policy Studies (Belgia), International Institute for Strategic Studies (Wielka Brytania), University of North Georgia (USA), Stellenbosch University (RPA), University of Žilina (Słowacja), Baltic Defense College (Estonia), Taras Schevchenko National University (Ukraina), International Security and Partnership Centre (Ukraina), Tbilisi State University (Gruzja), National University of Lviv (Ukraina), Nişantaşı University (Turcja), NATO Joint Force Training Center (Polska), the Black Sea Region Geopolitical Research Center at International Black Sea University, George C. Marshall Alumni Union, Georgia International and Security Research Cente, European University-North Macedonia, Uniwersytet Wrocławski (Polska), Uniwersytet Warszawski (Polska), Uniwersytet Gdański (Polska), Akademia Sztuki Wojennej (Polska), Uniwersytet Jagielloński (Polska).



Międzynarodowa cykliczna inicjatywa the Wrocław Security Summit zostanie przeprowadzona w dniach 14-16 grudnia 2021 w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. Przewiduje się formę hybrydową, tj. jednoczesne uczestnictwo w trybie stacjonarnym i zdalnym dla ekspertów i publiczności.



Link do strony:



https://www.ism.uni.wroc.pl/Aktualnosci/Wroclaw-Security-Summit-2021



Link do panelu rejestracyjnego: https://www.ism.uni.wroc.pl/Wroclaw-Security-Summit-2021/Form