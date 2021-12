PGZ murem za polskim mundurem

W akcję pozyskiwania wyposażenia zaangażowały się praktycznie wszystkie spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dzięki temu udało się w krótkim czasie zgromadzić sprzęt poprawiający warunki pełnienia służby. Swoją „cegiełkę” dołożyła Fundacja PGZ zgodnie z mottem: „Tym co służą Ojczyźnie”.

Polska Grupa Zbrojeniowa wspiera Straż Graniczną i żołnierzy Sił Zbrojnych RP, którzy bronią granicy polsko-białoruskiej. Pomoc kierowana jest także do białostockiej Caritas i harcerzy, którzy niosą pomoc migrantom. Na tę akcję Grupa przeznaczyła już blisko 400 tys. złotych.

Wsparcie otrzymały również wspierające służby organizacje społeczne i pozarządowe, jak choćby Caritas Diecezji Białostockiej, Ochotnicza Straż Pożarna z Kuźnicy i harcerze. Do wszystkich trafiła ciepła odzież, która przyda się w działaniu w trudnych warunkach atmosferycznych. Łączna wartość dotychczas udzielonego wparcia to ok. 400 tys. zł.

– Jesteśmy zdeterminowani, by wspierać nasze służby tak długo jak będzie to konieczne, dlatego obecnie przekazana pomoc może być traktowana jako pierwszy etap. Podobnie jak w innych przypadkach, także w tej akcji będziemy wspierać naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Tak powinny postępować wszystkie odpowiedzialne firmy i osoby prywatne – podkreśla prezes Chwałek.

Dotychczas, w akcję zaangażowały się m.in.: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., PIT-RADWAR S.A., Maskpol S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A., Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A., Bumar-Mikulczyce” S.A., Fabryka Broni „Łucznik” Radom sp. z o.o., Huta Stalowa Wola S.A., PCO S.A., Jelcz sp. z o.o., Nitro-Chem S.A., Dezamet S.A., Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. oraz Zurad sp. z o.o.

