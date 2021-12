Harduny dla strażaków?

Od dwóch lat polska armia do holowania w trudnym terenie uszkodzonych lub zepsutych kilkunastotonowych pojazdów, w tym transporterów Rosomak, używa Hardunów, czyli ciężkich kołowych pojazdów ewakuacji i ratownictwa technicznego. Ich producent, należąca do PGZ S.A. firma Rosomak S.A., zorganizował dla strażaków z wojska i Państwowej Straży Pożarnej pokaz możliwości wozów.

Hardun jest wyposażony w żuraw, który w najkrótszym położeniu dysponuje udźwigiem aż 16 t, a w najdłuższym, wynoszącym ponad 10 m, prawie 4 t. Dzięki takim parametrom żołnierze mogą go użyć podczas polowej wymiany kluczowych elementów kołowych transporterów opancerzonych Rosomak – wieży lub silnika wraz ze skrzynią biegów (czyli power-packa). Wóz jest osadzony na ośmiokołowym podwoziu z napędem typu 8 × 8 i ważąc wraz ze specjalistycznymi narzędziami oraz zapasem części maksymalnie 36 t, może być używany do ewakuacji z pola walki lub holowania w ekstremalnie trudnym terenie pojazdów opancerzonych o masie do 26 t.

Ciężkie kołowe pojazdy ewakuacji i ratownictwa technicznego, bo tak brzmi oficjalna nazwa Harduna, to produkt należącej do PGZ S.A. spółki Rosomak S.A. Od dwóch lat z tego sprzętu korzystają logistycy Sił Zbrojnych RP. Wart prawie 200 mln zł kontrakt na dostawę 27 sztuk Inspektorat Uzbrojenia MON podpisał w 2015 roku.