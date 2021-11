Zmiana dowództwa w Wielonarodowym Korpusie Północno-Wschodnim

Masz wystarczająco dużo doświadczenia, motywacji i umiejętności, by zapewnić Korpusowi rozważne przywództwo – mówił gen. broni Sławomir Wojciechowski do gen. Jürgena Joachima von Sandrart, który został nowym dowódcą Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. Żegnający się z jednostką gen. Wojciechowski ma zostać przedstawicielem Polski przy Komitecie NATO w Brukseli.

Uroczystość przekazania sztandaru jednostki nowemu dowódcy Korpusu, niemieckiemu gen. broni Jürgenowi Joachimowi von Sandrartowi, odbyła się dziś w Koszarach Bałtyckich w Szczecinie. Gen. broni Sławomir Wojciechowski po ponad trzech latach dowodzenia Wielonarodowym Korpusem Północno-Wschodnim pożegnał się z jednostką w obecności gen. Jörga Vollmera, dowódcy Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych NATO (JFC) w Brunssum, któremu podlega Korpus, oraz swoich oficerów, żołnierzy, sztabu i przedstawicieli jednostek wojskowych Pomorza Zachodniego, a także władz samorządowych.

Gen. Wojciechowski przypomniał, że w czasie gdy pełnił obowiązki dowódcy Korpusu, przekształcił się on w Regionalne Dowództwo Komponentu Lądowego w strukturze sił NATO i przejął odpowiedzialność za bezpieczeństwo flanki wschodniej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podlegają mu dwie wielonarodowe dywizje: Północny Wschód i Północ, a także Brygada Wsparcia Dowodzenia, batalionowe grupy bojowe wysuniętej obecności NATO i brygady, które z nimi współpracują. – W tych realiach jest dla nas kwestią nadrzędną, by utrzymać dowództwo i siły, które, bazując na dotychczasowych doświadczeniach, zachowują jednocześnie elastyczność, żeby reagować na to, co nieoczekiwane – powiedział gen. Wojciechowski. Przyznał, że ostatnie miesiące, podczas których doszło do wybuchu pandemii oraz kryzysu na granicy z Białorusią – wymusiły na jednostce szczególną aktywność.