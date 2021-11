Ćwiczenie Okrętowej Grupy Zadaniowej 8 FOW

Okrętowa Grupa Zadaniowa składająca się z Trałowców ORP Gardno i ORP Wdzydze, Zbiornikowca Z-8, Kutra Transportowego 851 oraz holownika H-11 Bolko zakończyła realizację zadań na Zatoce Pomorskiej i powróciła do portów wojennych w Świnoujściu i Gdyni. Siły okrętowe wspierane były w działaniach przez Grupę Nurków Minerów z 12. Dywizjonu Trałowców (8 FOW).

Okręty we wtorek, 16 listopada, udały się na wody Zatoki Pomorskiej, gdzie zrealizowały pierwsze zadania. Załogi ćwiczyły osłonę szlaków komunikacyjnych. Prowadzono ogień z armat okrętowych zarówno do celów powietrznych jak i nawodnych. Wykonywano również zadania związane z obroną przeciwdywersyjną okrętów. Kuter transportowy przeprowadził trening podejścia do nieprzygotowanego brzegu.