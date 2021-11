Weteran ratuje ludzkie życie

Z dumą pragniemy poinformować, że dzięki bohaterskiej postawie porucznika Jacka Domańskiego, służącego w Centrum Weterana, udało się uratować ludzkie życie.

Porucznik Domański, weteran poszkodowany, kawaler Orderu Krzyża Wojskowego, wracając do domu wieczorem 8 listopada 2021 roku zauważył że na ul. Korkowej w Warszawie nieznany mu mężczyzna tamuje ruch. Okazało się, że człowiek ten grozi odebraniem sobie życia przy pomocy noża przyłożonego do własnego gardła. Por. Domański natychmiast zatrzymał swój pojazd oraz wstrzymał ruch samochodów na swoim pasie. Po opuszczeniu pojazdu podjął rozmowę z mężczyzną, jednocześnie prosząc jednego z przechodniów o wezwanie policji i karetki. Prośby żołnierza o odłożenie niebezpiecznego narzędzia nie przyniosły efektu. Wobec takiego przebiegu sytuacji por. Domański dyskretnie zbliżył się do mężczyzny, aby następnie wykorzystując moment jego nieuwagi obezwładnić go i wytrącić mu nóż z ręki. Dzięki opanowani i błyskawicznej reakcji weterana udało się uspokoić ww. człowieka, który został następnie przekazany przybyłemu na miejsce zdarzenia patrolowi policji.

Bohaterska postawa porucznika Jacka Domańskiego, nie tylko uratowała życie potencjalnemu samobójcy, ale również zapobiegła ewentualnej krzywdzie jaką mógł wyrządzić ten człowiek osobom postronnym. Doceniając ten odważny czyn oficera służącego w Centrum Weterana, warto przypomnieć, że por. Domański nie pierwszy raz uratował człowiekowi życie. Właśnie za uratowanie życia rannemu w Afganistanie koledze został on wyróżniony jednym z najwyższych oznaczeń w WP - Orderem Krzyża Wojskowego. Zachowanie porucznika Jacka Domańskiego, jest nie tylko godne naśladowania, ale również przypomina, że „żołnierzem jest całe życie, a nie tylko bywa”.

„Zrobiłem to, co należało zrobić” – całą sytuację skromnie komentuje porucznik Domański.