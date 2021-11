W Sejmie o sytuacji na granicy

Odpowiedzialne za sytuację na granicy polsko-białoruskiej są Rosja i Białoruś – mówili dziś w Sejmie posłowie, którzy wysłuchali informacji rządu o działaniach na wschodzie kraju. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to co można dziś zrobić w tej trudnej sytuacji to wspierać mundurowych, którzy pełnią służbę na granicy oraz zastanowić się, co zrobić, by wzmocnić bezpieczeństwo w kolejnych latach.

– Bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy jest w brutalny sposób naruszane. To wyjątkowa sytuacja, pierwsza od 30 lat, kiedy bezpieczeństwo naszych granic jest tak testowane – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas swojego wystąpienia w trakcie dzisiejszego posiedzenia Sejmu w sprawie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Premier wskazał, że inicjatorem tego, co dzieje się na granicy jest Rosja. – Atak Łukaszenki, który ma mocodawcę w Moskwie, pokazuje determinację w realizacji scenariusza odbudowy imperium rosyjskiego, któremu musimy się przeciwstawić z całą mocą – mówił Morawiecki. – Mamy do czynienia nie tylko z przemocą wobec suwerennego państwa polskiego. Mamy do czynienia z wyreżyserowanym spektaklem, którego celem jest wprowadzenie chaosu w Polsce i w Unii Europejskiej – dodał premier. Szef rządu stwierdził również, że migranci są sprowadzani do Białorusi samolotami z „kierunków wschodnich”. – Przyciągnięto ich, aby jako żywe tarcze zdestabilizowali sytuację w Polsce – mówił Mateusz Morawiecki. – Dziś rano wraz z ministrem Mariuszem Błaszczakiem byliśmy na wschodniej granicy i mogę powiedzieć, że gdyby nie zabezpieczenia, to te kolumny migrantów popychane z tyłu kolbami karabinów białoruskich służb specjalnych maszerowałyby już przez granicę – dodał. Premier powiedział, że nie ma wątpliwości, że to właśnie Łukaszenka sprowadził tysiące ludzi na Białoruś. – To on przesuwa ich na granicę. Czasami siłowo. To on używa ich jako żywe tarcze i to on powinien być odpowiedzialny za to, żeby wrócili do swoich krajów – powiedział Morawiecki.

Szef rządu zwrócił się również do posłanek i posłów partii opozycyjnych. – Powinniśmy skupić się na tym, jak Polska może się bronić przed najpotężniejszym uderzeniem ze wschodu od kilkudziesięciu lat i o to apeluję do opozycji – powiedział Morawiecki. Ostrzegł również, że sytuacja na granicy to nie jednorazowe wydarzenie, a w przyszłości napięcie będzie wzrastać. – Jesteśmy przekonani, że operacje na wschodniej granicy Polski są częścią większej i bardzo skoordynowanej operacji, która ma charakter wojny nowego typu, gdzie ludzie są używani jako żywe tarcze – powiedział Morawiecki. – Musimy skupić się na wspólnej przyszłości i dzisiaj zastanowić się, co powinniśmy zrobić jako rządzący, aby wzmocnić bezpieczeństwo na kolejne miesiące i lata, bo trzeba przygotować się na długotrwałe uderzenie – dodał premier.