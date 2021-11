Mazowieccy terytorialsi ćwiczą z US Army

Kadeci kursu podoficerskiego SONDA 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w miniony weekend mieli możliwość ćwiczyć wspólnie z żołnierzami Gwardii Narodowej Armii Stanów Zjednoczonych.

Żołnierze, uczestniczący w kursie podoficerskim SONDA szkolili się wspólnie z żołnierzami amerykańskimi z Grupy Bojowej US Army stacjonującej w Bemowie Piskim. Zajęcia odbyły się na terenie bazy szkoleniowej 52 batalionu lekkiej piechoty w Komorowie. Nasi sojusznicy w ramach wspólnego szkolenia brali udział w jednodniowych zajęciach jakie normalnie realizowane są zgodnie z programem kursu SONDA. Wspólne ćwiczenia były doskonałą okazją do budowania świadomości szkoleniowej żołnierzy oraz wspólnych relacji. Wpłynęły one również na podniesienie morale kadetów uświadamiając im, że ich poziom wyszkolenia nie odbiega od poziomu wyszkolenia naszych sojuszników.

W zajęciach wzięło udział 23 kadetów kursu SONDA oraz 8 żołnierzy amerykańskich. Żołnierze amerykańscy byli pod dużym wrażeniem skuteczności i możliwości adopcji wykorzystywanego w Wojskach Obrony Terytorialnej karabinka MSBS GROT. Mieli również możliwość prowadzenia strzelania z wykorzystaniem amunicji barwiącej UTM.