Uczcimy Święto Niepodległości z szacunkiem dla munduru

Formuła konfliktów się zmienia, ale polski żołnierz jest taki sam. Niezmienne pozostaje jego morale, honor, postawa, troska o bezpieczeństwo Polski i jej mieszkańców. Te wszystkie wartości symbolizuje mundur. Dlatego dziś wzywam do okazywania szacunku tym, którzy w mundurach służą nam wszystkim, poświęcają się dla Ojczyzny, ryzykują zdrowiem oraz życiem. Dlatego podjąłem decyzję, by tegoroczne Święto Niepodległości było również Dniem Szacunku dla Munduru - tymi słowami Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, zachęca w tym roku do wspólnego upamiętnienia Narodowego Święta Niepodległości.

W tym roku, w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 103 salach tradycji w jednostkach wojskowych w całym kraju będzie można spotkać się z żołnierzami, podziękować im za ich służbę, a także zobaczyć mundury Wojska Polskiego i sprzęt wykorzystywany przez żołnierzy.

Centralne obchody odbędą się tradycyjnie o godz. 12.00 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. To tam żołnierze pełnią „wieczną wartę” przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych i dowódców wojskowych, ok. godziny 14.00, zapraszamy na Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego.