Narodowe Święto Niepodległości - „Dzień szacunku dla munduru”

3. Brygada Radiotechniczna, ul. Graniczna 13, Wrocław;

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Obornicka 100, Wrocław;

4. Batalion Inżynieryjny, ul. Wojska Polskiego 58, Głogów;

22. Batalion Piechoty Górskiej, Plac Bolesława Chrobrego, Kłodzko;

10. Brygada Kawalerii Pancernej, ul. Sztabowa 1, Świętoszów;

23. Pułk Artylerii, al. Wojska Polskiego 54, Bolesławiec.



WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

56. Baza Lotnicza ul. Jacewska 73, Inowrocław;

Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema, Rynek Staromiejski 1, Toruń;

Centrum Szkolenia Logistyki, ul. Dworcowa 6A, GRUPA k. Grudziądza;

1. Brygada Logistyczna, ul. Powstańców Warszawy 2, Bydgoszcz;

22. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania, Osówiec k. Bydgoszczy;

3. Batalion Drogowo - Mostowy, ul. Dworcowa 1 – plac przed Urzędem Miasta 1, Chełmno;

4. Pułk Chemiczny, ul. Czwartaków 1, Brodnica.



WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego Dywizjonu 303, ul. Lotników Polskich 1, Dęblin;

19. Brygada Zmechanizowana, ul. Żwirki i Wigury 6, Lublin;

3. Batalion Zmechanizowany, Rynek Wielki 13, Zamość;

19. Batalion Zmechanizowany, Plac Łuczkowskiego, Chełm.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

5. Batalion Saperów, ul. Piastów 7, Krosno Odrzańskie;

5. Pułk Artylerii, ul. Wojska Polskiego 1, Sulechów;

35. Dywizjon Obrony Powietrznej, ul. 61 Brygady 1, Skwierzyna;

11. Dywizja Kawalerii Pancernej, ul. Żarska 1, Żagań;

17. Brygada Zmechanizowana, Rynek 1, Międzyrzecz;

4. Pułk Przeciwlotniczy, ul. Bohaterów Westerplatte 23, Zielona Góra.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

25. Brygada Kawalerii Powietrznej, ul. Piłsudskiego 72, Tomaszów Mazowiecki;

15. Brygada Wsparcia Dowodzenia, ul. Wojska Polskiego 78, Sieradz;

32. Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. 9 Maja 95, Łask;

7. Dywizjon Lotniczy, Lubochnia, Nowy Glinnik;

1. Dywizjon Lotniczy, Leźnica Wielka.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

6. Brygada Powietrznodesantowa, ul. Zyblikiewicza 1, Kraków;

3. Regionalna Baza Logistyczna, ul. Montelupich 3, Kraków;

Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego, budynek nr 77, Rakowicka 29, Kraków;

1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania, ul. Medweckiego 10, Kraków Balice.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

22. Wojskowy Ośrodek Kartograficzny, ul. Bociańskiego 1, Komorowo;

1. Baza Lotnictwa Transportowego, ul. Żwirki i Wigury 1 c, Warszawa;

Dowództwo Garnizonu Warszawa, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, Warszawa;

42. Baza Lotnictwa Szkolnego, ul. Sadków 9, Radom;

32. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej, ul. Wojska Polskiego, Olszewnica Stara;

1. Brygada Pancerna, Plac Wojska Polskiego 129, Warszawa-Wesoła;

23. Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Wojska Polskiego 48, Kolonia Janów (k. Mińska Mazowieckiego);

2. Mazowiecki Pułk Saperów, ul. Wojska Polskiego 24, Kazuń Nowy;

Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Jana Kowalewskiego, Słomczyn-Kącin, Grójec;

Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, ul. Warszawska 250/56, Mińsk Mazowiecki;

5. Brygada Obrony Terytorialnej, ul. Wojska Polskiego 54, bud. nr 7, Ciechanów;

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, ul. Juzistek 2, Zegrze;

Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, ul. Kajakowa 8, Warszawa.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

10. Brygada Logistyczna, ul. Domańskiego 68, Opole;

1. Pułk Saperów, Plac Zamkowy 1, Brzeg.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

3. Batalion Inżynieryjny, ul. Sandomierska 20, Nisko;

5. Batalion Strzelców Podhalańskich, ul. 29 listopada 1, Przemyśl;

14. Dywizjon Artylerii Samobieżnej, Rynek 5, Jarosław;

21. Batalion Logistyczny, ul. Langiewicza 4, Rzeszów.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

18. Pułk Logistyczny, Aleja Legionów 133, Łomża;

18. Pułk Rozpoznawczy, ul. Kawaleryjska 70, Białystok;

14. Pułk Przeciwpancerny, ul. Wojska Polskiego 21, Suwałki.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

33. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej, ul. M. Curie Skłodowskiej 2, Gdynia;

49. Baza Lotnicza Powstańców, ul. Warszawy 28B, Pruszcz Gdański;

Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej, ul. Sobieskiego 277, Wejherowo;

Muzeum Marynarki Wojennej, ul. Zawiszy Czarnego 18, Gdynia;

Morska Jednostka Rakietowa, Siemirowice;

43. Batalion Saperów, ul. Garnizonowa 1, Rozewie;

34. Batalion Radiotechniczny, Nieżychowice Chojnice;

22. Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. 17 Marca 20, Malbork;

7. Brygada Obrony Wybrzeża, Urząd Miasta / pl. Zwycięstwa 3, Słupsk;

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej Armii Krajowej – przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego, Ustka.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Jednostka Wojskowa Komandosów, ul. Sobieskiego 35, Lubliniec;

Jednostka Wojskowa AGAT, ul. Mieszka I 26, Gliwice;

5. Pułk Chemiczny, ul. Opolska 36, Tarnowskie Góry;

34. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej, ul. Oświęcimska 33, Bytom.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

3. Batalion Radiotechniczny, ul. Mickiewicza 38, Sandomierz;

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, ul. Wojska Polskiego 300, Kielce.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

16. Dywizja Zmechanizowana, Plac Solidarności / Urząd Wojewódzki - Aleja Marszałka Piłsudskiego 7/9, Olsztyn;

9. Brygada Kawalerii Pancernej, ul Sikorskiego 41, Braniewo;

15. Brygada Zmechanizowana, ul. Mazurska 4, Giżycko;

15. Batalion Saperów, ul. Wojska Polskiego 33, Orzysz;

20. Brygada Zmechanizowana, ul. Wojska Polskiego 4, Bartoszyce;

20. Brygada Zmechanizowana, ul. Wojska Polskiego 33, Morąg;

11. Pułk Artylerii, ul. gen. Józefa Bema 7, Węgorzewo;

16. Pułk Logistyczny, ul. Łęczycka 10-12, Elbląg;

8. Batalion Radiotechniczny, Lipowiec 138, Szczytno;

Pułk Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, ul. Królewiecka 167, Elbląg;

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz, ul. Kętrzyńskiego 1, Bemowo Piskie;

9. Pułk Rozpoznawczy, ul. Ornecka 1, Lidzbark Warmiński;

15. Pułk Przeciwlotniczy, ul. Partyzantów 33, Gołdap.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

1. Dywizjon Przeciwlotniczy, ul. Racławicka 1, Leszno;

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych, ul. Wojska Polskiego 86/90, Poznań;

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Plac Wolności 1, Poznań;

6. Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych, ul. Sikorskiego 2, Śrem;

3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego, Osiedle 6, Powidz;

16. Batalion Remontu Lotnisk, ul. Wojska Polskiego 71/75, Jarocin;

31. Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Silniki 1, Poznań.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód, ul. Kościuszki 24, Wałcz;

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, ul. Dworcowa 2, przy placu Centrum Kultury Drawsko Pomorskie;

21. Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Połczyńska 32, Świdwin;

12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych, Mirosławiec Górny ;

12. Dywizja Zmechanizowana, Wały Chrobrego 4 (Urząd Wojewódzki), Szczecin;

2. Brygada Zmechanizowana, ul. Czwartaków 4, Złocieniec;

8. Pułk Przeciwlotniczy, Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego / Plac Zwycięstwa, Koszalin;

8. Batalion Remontowy, koszary, ul. Koszalińska 76, Kołobrzeg;

8. Flotylla Obrony Wybrzeża, ul. Piłsudskiego 45, Świnoujście;

8. Dywizjon Przeciwlotniczy, ul. Marynarki Wojennej 16, Dziwnów;

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, ul. Wojska Polskiego 66, Koszalin;

3. Batalion Zmechanizowany, ul. Zagórska 21, Trzebiatów.

Podczas „Dnia szacunku dla munduru” będzie można dowiedzieć się czym jest mundur dla żołnierzy Wojska Polskiego, jak ważnym jest elementem dla naszego narodu i państwa. Opowiemy o zasadach noszenia umundurowania, co oznaczają jego kolory, kroje oraz czym jest np. gapa, beretka i co oznacza m. in. żółty otok na wojskowej rogatywce. Dowiemy się kto może nosić mundur wojskowy, dlaczego nie każdy ubiór przypominający mundur jest prawdziwym mundurem, i w jakich sytuacjach zobaczymy żołnierza umundurowanego na galowo, a w jakich na służbowo oraz dlaczego żołnierz ma zawsze nakrycie głowy.

11 listopada podczas „Dnia szacunku dla munduru” w jednostkach będzie można porozmawiać z żołnierzami, odbędą się tam również pokazy mundurów i prezentacje sprzętu wojskowego. Każdy zainteresowany tradycjami i historią Wojska Polskiego będzie mógł odwiedzić salę tradycji jednostki. To wyjątkowe miejsce, bo to właśnie tam eksponowany jest sztandar wojskowy. To najważniejszy i najcenniejszy znak jednostki wojskowej, świadczący o męstwie jej żołnierzy i bojowej zdolności jednostki. To jej tożsamość, duma i historia.

Oficjalne uroczystości Święta Niepodległości

Centralne obchody odbędą się tradycyjnie o godz. 12.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. To tam żołnierze pełnią „wieczną wartę” przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych i dowódców wojskowych, ok. godziny 14.00, zapraszamy na Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego.

Uroczystości z udziałem żołnierzy odbędą się również w wielu polskich miejscowościach. Kilkadziesiąt stacji radiowych organizuje konkursy dotyczące Wojska Polskiego.

W przededniu święta, 10 listopada, w Sejmie RP zostanie otwarta specjalna wystawa „Mundury polskich żołnierzy – szacunek dla munduru”. Zaś o godz. 17.30 zapraszamy na capstrzyk niepodległości pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego nieopodal gmachu Dowództwa Garnizonu Warszawa.