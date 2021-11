PKW Morze Północne z okrętami NATO w Świnoujściu

Dotychczas pod polskim dowództwem okręty wzięły udział w operacji usuwania niewybuchów z okresu II wojny światowej zalegających na dnie Morza Północnego. Operacja pod nazwą Beneficial Cooperation prowadzona na wodach terytorialnych Holandii i Belgii zakończyła się 20 października. Oprócz tego okręty zespołu odwiedziły porty w Wielkiej Brytanii: Belfast, Londyn, Holandii: Amsterdam, Niemczech: Cuxhaven oraz Szwecji: Malmo.

Celem wizyty w Świnoujściu jest uzupełnienie zapasów okrętowych oraz przygotowanie się załóg do realizacji dalszych zadań na morzu, w tym wspólnych ćwiczeń z polską Marynarką Wojenną pk. Solidarna Belona. Obecność zespołu SNMCMG1 w świnoujskim Porcie Wojennym stanowi dostkonałą możliwość pogłębienia współpracy i wymiany doświadczeń z zakresu prowadzenia operacji przeciwminowych MCM (ang. Mine Countermeasures). W trakcie wizyty odbędą się spotkania robocze m.in. z dowódcą 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz władzami miasta Świnoujście. Załogi zagranicznych okrętów podczas zejść na ląd będą miały możliwość zapoznać się z walorami turystycznymi miasta i regionu. Okręty nie udostępnią swoich pokładów do zwiedzania, ze względu na surowe restrykcje i środki zapobiegawcze wprowadzone w grupie, chroniące załogi przed zachorowaniem na COVID-19. Wizyta zakończy się w poniedziałek 8 listopada.



***

Sojusz Północnoatlantycki utrzymuje w stałej rotacyjnej służbie cztery zespoły okrętów. Dwa z nich to zespoły dużych jednostek nawodnych, głównie niszczycieli i fregat rakietowych wspieranych często przez jednostkę zaopatrzeniową czyli Standing NATO Maritime Group 1 i 2. Natomiast dwa kolejne to zespoły okrętów przeciwminowych z wielozadaniowym okrętem dowodzenia czyli Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 i 2. Zwykle grupa pierwsza operuje na północy Europy, natomiast grupa numer dwa na południu kontynentu. To właśnie jednym z nich, już po raz czwarty w historii, dowodzi oficer polskiej Marynarki Wojennej - komandor porucznik Michał Dziugan. Pierwszy raz w historii odbywa się to z pokładu niemieckiego okrętu – FGS Elbe.

Głównym zadaniem okrętów Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO, na czele którego stoją Polacy jest utrzymanie bezpieczeństwa żeglugi poprzez poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie niebezpiecznych obiektów podwodnych. Poza tym istotnym zadaniem zespołu jest demonstrowanie solidarności członków sojuszu oraz realizacja jednego z najważniejszych wspólnych zadań czyli zapewnienia bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych. W ten sposób okręty zespołu tworzą system obrony przeciwminowej na akwenach morskich określany mianem "Tarczy Przeciwminowej" dla Europy. Siły te mogą być także skierowane do wsparcia operacji antyterrorystycznych, akcji ratowania życia oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zespoły okrętowe należą do najbardziej efektywnych elementów tzw. sił odpowiedzi (NRF - NATO Response Force). Większość czasu zespoły te spędzają na morzu, między innymi zgrywając współdziałanie wchodzących w ich skład okrętów oraz uczestnicząc w manewrach z marynarkami państw członkowskich i partnerskich NATO. Natomiast wizyty robocze okrętów bander państw NATO w polskich portach mają na celu rozwój przyjacielskich stosunków oraz wzajemne zaznajomienie się z warunkami, pracą i sprzętem marynarzy. Służą one również do wymiany doświadczeń związanych z realizacją zadań na morzu.

Tekst: kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski/ oficer prasowy SNMCMG1