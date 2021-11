Mistrzowie nauczą terytorialsów walki wręcz

– Szkoleniem mogą zająć się wyłącznie osoby, które mają certyfikaty instruktorskie i odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Pozostali, którzy od wielu lat uprawiają sztuki walki i mają osiągnięcia w tej dziedzinie, ale nie posiadają uprawnień instruktorskich, mogą jedynie asystować trenerom – wyjaśnia ppłk Marek Grobel. – W październiku w kursie na asystenta trenera wzięło udział 36 żołnierzy. Warunkiem otrzymania certyfikatu uprawniającego do asystowania trenerom było zdanie egzaminu kończącego kurs – mówi kpt. Weronika Milczarczyk z biura prasowego WOT-u. Po egzaminie żołnierze będą sukcesywnie kierowani na odpowiednie kursy, na których zdobywają uprawnienia do prowadzenia szkoleń.

Wśród trenerów „Wojownika niezłomnego” są utytułowani sportowcy, którzy jednocześnie służą jako żołnierze WOT-u. – Nie sposób wymienić wszystkich, ale wspomnę choćby Piotra Nasulewicza, trenera kadry narodowej kadetów kick boxingu, Pawła Jóźwiaka, mistrza Polski w MMA i Europy w ju-jitsu, czy Piotra Luczka, trenera boksu – mówi kpt. Weronika Milczarczyk. Ich pomocnikami są m.in. Sara Jóźwiak, mistrzyni świata w ju-jitsu Ne Waza w 2015 i 2017 roku, mistrzyni Europy w MMA z 2019 roku oraz wielokrotna mistrzyni Polski i Wojska Polskiego w MMA; Agata Fiałkowska, najlepsza zawodniczka Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu, zdobywczyni złotych medali w K1 oraz w Kick Light, i Hubert Sulewski, mistrz Europy MMA Full Contact 77kg, zdobywca Pucharu Europy w Grapplingu, trzykrotny mistrz Polski MMA Junior i trzykrotny mistrz Polski w brazylijskim ju-jitsu.



Szkolenia ze sztuk walki są już organizowane w brygadach OT. Odbywają się podczas szkoleń rotacyjnych w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Żołnierze poznają wówczas przede wszystkim podstawowe elementy walki wręcz. – To uczy nie tylko samoobrony, ale też kontroli nad emocjami i analizy swojego działania w sytuacjach zagrożenia. Zwiększa też pewność siebie i kondycję fizyczną. Jednym słowem hartuje żołnierski charakter, a to z kolei przekłada się na jakość wykonywanych zadań – przekonuje kpt. Milczarczyk. Według planów szkolenia walki wręcz przejdzie każdy żołnierz WOT-u. – Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, by te zamierzenia zrealizować. Mamy już stworzoną siatkę instruktorską, w każdej jednostce służą przynajmniej trzy osoby, które mogą szkolić kolejnych trenerów – dodaje Milczarczyk.