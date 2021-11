Judocy zdobyli cztery medale na wojskowym czempionacie

Emocje w turnieju drużynowym

O zwycięstwie gospodarzy w klasyfikacji medalowej mistrzostw zadecydował ostatni dzień zawodów, w którym odbyły się turnieje drużynowe. Francuzi wygrali rywalizację zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Trójkolorowi w finale turnieju judoków pokonali reprezentantów Austrii. W rywalizacji judoczek zaś gospodynie wygrały z Polkami. Tym samym zrewanżowały się za porażki na wojskowych czempionatach w 2015 i 2016 roku. – Francuzki w poprzednich latach miały w składzie mniej utytułowanych zawodniczek. Obecnie w ich wojskowej reprezentacji występują judoczki z pierwszego składu kadry olimpijskiej, a, jak wiadomo, Francja jest w tej dyscyplinie jednym z najmocniejszych krajów na świecie – mówi st. szer. Arleta Podolak, reprezentantka Wojska Polskiego na 40. Wojskowych Mistrzostwach Świata w Judo.

St. szer. Arleta Podolak doskonale pamięta zwycięstwa nad Francuzkami na wojskowych czempionatach w 2015 i 2016 roku. Na mistrzostwach w 2015 roku, które rozgrywano w ramach wojskowych igrzysk w południowokoreańskim Mungyeong, zdobyła wraz z koleżankami srebro, a w 2016 roku w szwajcarskim Uster brąz. Oprócz medali drużynowych dwa krążki wywalczyła też w rywalizacji indywidualnej: brąz w Korei Południowej i złoto w Szwajcarii. Doświadczona judoczka z CWZS w Brétigny-sur-Orge wygrała ostatnią walkę w meczu półfinałowym z Brazylijkami, która zadecydowała o awansie Polek do finału. Jej rywalką była Rafaela Lopes Silva, mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro w 2016 roku. – Bardzo dobrze znam tę zawodniczkę i mniej więcej wiedziałam, czego się mogę po niej spodziewać. Podczas walki czułam, że nie jest tego dnia w najlepszej dyspozycji, więc starałam się to wykorzystać – przyznaje st. szer. Arleta Podolak. I wykorzystała. W połowie walki Polka zdobyła punkt i cały czas wykazywała większą aktywność na macie od rywalki. Dziewięć sekund przed końcem walki przeprowadziła udaną akcję na ippon i zapewniła Polkom zwycięstwo 3:2 w meczu.

– Pojedynek z Brazylijkami nie był naszym pierwszym na mistrzowskiej imprezie. Wiedziałyśmy, że możemy go wygrać. Przede wszystkim wiarę w zwycięstwo dała nam wygrana Ani Kuczery w pierwszej walce, w której pokonała rywalkę z wyższej kategorii wagowej – podkreśla zwyciężczyni ostatniej walki w meczu z Brazylią. Szer. Anna Kuczera, walcząca w kategorii wagowej do 57 kg, po emocjonującej walce pokonała w dogrywce Aléxię Tais Willrich Castilhos – zawodniczkę z kategorii do 63 kg. Drugą walkę pomiędzy szer. Elizą Wróblewską i Ellen Froner Santaną wygrała Brazylijka. W trzecim pojedynku szer. Beata Pacut przegrała z Beatriz Rodrigues de Souzą. W czwartej zaś walce szer. Karolina Pieńkowska pokonała Amandę Ferreirę de Limę i doprowadziła wynik spotkania do remisu.

Srebro i dwa brązowe medale

Gospodarze mistrzostw tuż przed imprezą wzmocnili swój skład, powołując do reprezentacji m.in. nowo wcieloną do wojska mar. Shirine Boukli, mistrzynię Europy z 2020 roku. Zawodniczka potwierdziła, że wybór trenerów był właściwy. W hali w Brétigny-sur-Orge wywalczyła dwa złote medale: w rywalizacji indywidualnej w kategorii do 48 kg oraz w drużynowej. W sumie gospodarze w turniejach indywidualnych zdobyli po trzy złote i srebrne krążki oraz cztery brązowe. Lepiej spisali się tylko reprezentanci Uzbekistanu (cztery złote i brązowy) oraz Brazylii (trzy złote oraz po cztery srebrne i brązowe).



szer. Piotr Kuczera (z prawej)

Reprezentanci Wojska Polskiego w turniejach indywidualnych zdobyli trzy medale: srebrny i dwa brązowe. Tytuł wojskowej wicemistrzyni świata zdobyła w kategorii wagowej do 70 kg szer. Eliza Wróblewska. Na trzecim stopniu podium stanęli zaś: szer. Anna Kuczera (kategoria do 57 kg) i jej mąż, szer. Piotr Kuczera (kategoria do 100 kg). Wróblewska przegrała pojedynek o złoto z Austriaczką Michaelą Polleres, wicemistrzynią olimpijską z Tokio i brązową medalistką tegorocznych mistrzostw świata w Budapeszcie. W drodze do finału pokonała za to Holenderkę Babette Woudenberg i reprezentantkę Uzbekistanu Gulnoz Matnijazową.

W rywalizacji kobiet o brązowy medal w kategorii do 57 kg doszło do pojedynku pomiędzy dwoma zawodniczkami z reprezentacji Wojska Polskiego. W starciu pomiędzy st. szer. Arletą Podolak i szer. Anną Kuczerą górą była ta druga, znana bardziej pod panieńskim nazwiskiem Borowska. Szer. Kuczerze drogę do finału zamknęła Rafaela Lopes Silva, wspomniana mistrzyni olimpijska z Brazylii. Awans do półfinału Polka zapewniła sobie po pokonaniu Rosjanki Anastazji Konkiny i Shukurjon Aminowej z Uzbekistanu. Z kolei szer. Piotr Kuczera w pojedynku o brązowy medal wygrał z Sergiem Moreno Reyem z Hiszpanii. Jedyną walkę w turnieju przegrał w półfinale, w którym jego rywalem był Muzaffarbek Turobojew z Uzbekistanu – późniejszy złoty medalista. W drodze do półfinału Kuczera musiał pokonać Fina Marcusa Lambackę i Ukraińca Oleksija Jerszowa.

Piąte miejsca w turnieju zajęli: st. szer. Arleta Podolak (w kategorii do 57 kg), szer. Beata Pacut (-78 kg), szer. Karolina Pieńkowska (-52 kg), szer. Damian Szwarnowiecki (-73 kg) i szer. Wiktor Mrówczyński (-73 kg). Do ćwierćfinału nie udało się zakwalifikować jedynie szer. Damianowi Stępniowi, który rywalizował w najliczniej obsadzonej kategorii w mistrzostwach – do 81 kg. O medale walczyło w niej aż 22 zawodników.

Wyniki mistrzostw

Wojskowe mistrzynie świata: Shirine Boukli – Francja (kat. do 48 kg), Diyora Keldiyorowa – Uzbekistan (-52 kg), Rafaela Lopes Silva – Brazylia (-57 kg), Andreja Leski – Słowenia (-63 kg), Michaela Polleres – Austria (-70 kg), Audrey Tcheuméo – Francja (-78 kg), Julia Tolofua – Francja (+78 kg).

Wojskowi mistrzowie świata: Dilshodbek Baratow – Uzbekistan (-60 kg), Willian de Sousa e Lima – Brazylia (-66 kg), Lukas Reiter – Austria (-73 kg), Guilherme Cesar Schmidt – Brazylia (-81 kg), Davlat Bobonow – Uzbekistan (-90 kg), Muzaffarbek Turobojew – Uzbekistan (-100 kg), Inal Tasojew – Rosja (+100 kg).

Klasyfikacja medalowa

1. Francja – 5 złotych, 3 srebrne, 4 brązowe

2. Uzbekistan 4 – 0 – 2

3. Brazylia 3 – 4 – 6

4. Austria 2 – 2 – 4

5. Rosja 1 – 3 – 8

6. Słowenia 1 – 0 – 0

7. Polska 0 – 2 – 2

8. Ukraina 0 – 1 – 2

9. Szwajcaria 0 – 1 – 2

10. Finlandia 0 – 0 – 1