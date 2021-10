LEW-21 - remontowcy w akcji

LEW-21 to największe sprawdzające ćwiczenie taktyczno-specjalne 11 Batalionu Remontowego 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Na żagańskim poligonie trwa kolejna doba walki pododdziałów. Jej efektem są narastające straty w jednostkach sprzętu wykorzystywanego na polu walki. Ewakuacja uszkodzonego sprzętu oraz przywrócenie jego sprawności technicznej do ponownego użycia to zadanie dla żołnierzy 11 brem.

- Istotą tego ćwiczenia jest to, aby nie odbywało się one w oderwaniu od działań realizowanych przez inne jednostki. Równolegle prowadzone ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. BORSUK-21 wypracowało idealny scenariusz. Działania taktyczne realizowane przez jednostki 11DKPanc stworzyły warunki do sprawdzenia możliwości batalionu w zakresie ewakuacji i naprawy uszkodzonego sprzętu, często w trudnych warunkach polowych, ale były również okazją do przetestowania nowego sprzętu – tak o ćwiczeniu mówi dowódca 11 Batalionu Remontowego podpułkownik Zdzisław Kubisztal.