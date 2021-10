St. chor. sztab. Mirosław Ziarniak objął obowiązki starszego podoficera DWOT

Podoficer jest między innymi absolwentem Szkoły Podoficerów i Młodszych Specjalistów w Lublińcu (1993), Special Forces Course w Fort Bragg tzw. Kurs Zielonych Beretów (2007) oraz Kursu Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa (JTAC) w Spangdahlem.

Zdobyte doświadczenie wykorzystywał realizując zadania w strukturach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku (2008) oraz pięciokrotnie w Islamskiej Republice Afganistanu w ramach misji ISAF (2010-2014) i RSM (2015-2017).

Jest jednym z pierwszych JTAC w Wojsku Polskim, którzy wykonywali zadania zarządzania przestrzenią powietrzną w czasie misji i wskazania celów dla lotnictwa. ”Oto jestem, wyślij mnie” to zasada, którą kieruje się w swojej służbie. Jak sam podkreśla „pole” było jego drugim domem, a trud służby i działania bojowe nauczyły go głębokiej pokory oraz szacunku do człowieka i jego pracy.

Chorąży Ziarniak uosabia wszystkie cechy „cichego profesjonalisty”, w JWK był w moim „dream team”. Świetnie przewodzi żołnierzom, których pociąga za sobą dzięki sile swojego charakteru, doświadczeniu oraz przykładzie osobistym. Jego decyzja o tym by przyjąć odpowiedzialność za korpus podoficerski w Wojskach Obrony Terytorialnej bardzo mnie ucieszyła – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła

Jego celem jest wzmacnianie siły korpusu podoficerskiego w WOT. Swoją postawą chce dowieść, że widząc cel, nie ma przeszkód nie do pokonania.

Tekst: Zespół prasowy WOT