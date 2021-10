Victory Eagle, czyli terytorialsi na ćwiczeniach z sojusznikami

Żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej kończą trwające od 13 października ćwiczenia taktyczne pod kryptonimem „Victory Eagle-21" prowadzone na poligonie w Drawsku Pomorskim wspólnie z żołnierzami amerykańskimi i 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną.

To pierwsze ćwiczenie taktyczne o randze międzynarodowej prowadzone przez żołnierzy z 14. ZBOT. W jego trakcie terytorialsi ze 141 batalionu lekkiej piechoty z Choszczna mieli okazję ćwiczyć tzw. wprowadzenie do rejonu działań wojsk sojuszniczych. W praktyce ćwiczenie to polegało na zabezpieczaniu lądowisk i szlaków, gdzie przybywały pododdziały US Army, ochrona obiektów wykorzystywanych przez sojusznicze siły wsparcia oraz prowadzeniu działań o charakterze wiążąco-opóźniającym.

– Jest to niepowtarzalna okazja do bliższego poznania wyposażenia i taktyki armii amery-kańskiej, przyjrzenia się sojuszniczym procedurom, no i „podszlifowania" specjalistycznego języka angielskiego w wersji militarnej – mówi dowódca 14 ZBOT płk. Tomasz Borowczyk.