Będą podwyżki dla żołnierzy

Wszystko wskazuje na to, że uposażenia wojskowych niedługo wzrosną. – Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie godnych warunków służby w Siłach Zbrojnych RP. Dlatego zdecydowałem o podwyższeniu uposażenia żołnierzy w przyszłym roku o ponad 600 zł – zadeklarował Mariusz Błaszczak, szef MON.

Wynagrodzenia zasadnicze żołnierzy zawodowych zależą przede wszystkim od stopnia wojskowego, ale też korpusu i zajmowanego stanowiska. Szeregowi zawodowi zarabiają ok. 4110 zł brutto, starsi chorążowie 5430 zł, kapitanowie – nieco ponad 6100 zł, a pułkownicy (grupa A) – 7320 zł (brutto). Są to kwoty tzw. uposażenia zasadniczego, bez dodatków finansowych. Obecnie średnie wynagrodzenie kadry zawodowej wynosi 6154 zł brutto .

Bez wątpienia to decyzja oczekiwana przez żołnierzy zawodowych. Tym bardziej, że w służbach podległych MSWiA wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy jest już przesądzony (zgodnie z porozumieniem z 24 września podpisanym przez szefa MSWiA i związki zawodowe służb mundurowych od przyszłego roku pensje funkcjonariuszy wzrosną średnio o 677 zł brutto z nagrodą roczną – przyp. aut.).

Wcześniej o finansowych oczekiwaniach żołnierzy pisał do ministra obrony płk Krzysztof Jewgiejuk, przewodniczący Prezydium Organów Przedstawicielskich i Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP. Prezydium zarekomendowało jednakową podwyżkę dla wszystkich żołnierzy, „bo wszystkich tak samo dotykają negatywne skutki inflacji.”

Ostatnie podwyżki żołnierze otrzymali w marcu 2020 roku (z wyrównaniem od stycznia). Wtedy, na wniosek ministra Błaszczaka, prezydent Duda podpisał rozporządzenie zwiększające wskaźnik z poziomu 3,63 do 3,81. Dodatkowo po dziesięciu latach została odmrożona tzw. kwota bazowa – z 1523,29 do 1614,69 zł brutto. Wtedy przeciętne wynagrodzenie zasadnicze kadry zawodowej wzrosło do 6154 zł.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym żołnierze zawodowi mogą liczyć na szereg świadczeń i dodatków. To np. nagrody uznaniowe, dodatki za rozłąkę oraz m.in. dodatki specjalne i służbowe.